Las enmiendas del PSOE a la ley trans quedan en tierra de nadie

Ni a izquierda ni a derecha ni al feminismo moderno ni al clásico. Las enmiendas y borradores de enmiendas a la ley trans dadas a conocer por el PSOE el pasado viernes van mucho más lejos de lo que en un primer momento habían anunciado los socialistas y sí tocan, en contra de lo previsto, algunos aspectos de la autodeterminación de género, en concreto, los requisitos exigidos a los menores de 16 años, para los que ahora propone una autorización judicial previa. Es poco para el PP e inaceptable para Podemos que, no obstante, de momento, ha evitado hacer ruido.

Los morados temen que una reacción airada por su parte disuada a Pedro Sánchez, que tiene incendiada su propia casa, de seguir adelante con la tramitación urgente de la ley impulsada por Irene Montero. «Valoraremos las enmiendas cuando se presenten (en principio, este miércoles) pero lo más urgente ahora es cerrar un calendario que permita culminar la ponencia el próximo 18 de noviembre para que la ley esté aprobada a final de año», dicen fuentes del socio minoritario en el Gobierno.

Si no se fija ese límite, Podemos cree que será aún más difícil hacer que la norma vea la luz por la vorágine del año electoral. El PSOE asegura que no tiene intención de dilatar nada, pese a haber votado a favor de dos ampliaciones del plazo de enmiendas. Pero alcanzar el consenso necesario en torno a un texto que regula asuntos tan sensibles como complejos y sobre el que incluso una parte no desdeñable de la dirección de partido admite no tener una posición clara, no será nada fácil.

El comunicado que la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, de la que es portavoz la exdiputada socialista Ángeles Álvarez, sobre las enmiendas que ha preparado el grupo parlamentario dan una pista de la tensión que a la que todavía tendrá que hacer frente Ferraz. Entre otras cosas, advierten de que autorización judicial es «insuficiente». «No ha de permitirse a un menor la toma de decisiones vitales basadas en el autodiagnóstico», dicen. Como el PP, demandan que se mantenga el requisito de un certificado médico.