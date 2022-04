El empresario malayo se niega a cooperar con la investigación de las mascarillas Las autoridades de Malasia comunican a la justicia española que el representante de Leno, San Chin Choon, no quiere prestar declaración ni colaborar de manera voluntaria

Las autoridades de Malasia han comunicado que el empresario malayo San Chin Choon no tiene intención de colaborar de forma voluntaria con la justicia española en el escandalo de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. Han respondido así a una comisión rogatoria, provocando un serio problema para el juez pues la declaración del empresario es precisamente la pieza que falta en el caso mascarillas.

Chin Choon ha sido una de las figuras a la que más atención se ha prestado durante la investigación que el Ministerio Público ha realizado en el último año. Es el representante de la empresa Leno a través de la cual Luis Medina y Alberto Luceño hicieron llegar las mascarillas, guantes y test al Ayuntamiento de Madrid. De hecho, su firma aparece estampada en los tres contratos con los que ambos empresarios obtuvieron sus comisiones millonarias.

La Fiscalía de Malasia ha remitido un escrito explicando que consiguieron dar con el empresario, pero que este no ha querido colaborar y que no hay forma de tomarle declaración si no es por su propio voluntad, según las leyes del propio país.

Por otra parte, el juez Adolfo Carretero ha ordenado embargar todas las cuentas bancarias de Alberto Luceño al no alcanzar los bienes ya retenidos al comisionista los 5.567.725 euros que la Fiscalía solicitó embargarle por la supuesta estafa cometida.

El magistrado también revela que Luceño ya no tiene en su poder varios de los coches de alta gama en los que habría gastado dicho dinero. Como el Range Rover Sport adquirido el 5 de agosto de 2020 y vendido el 5 de abril de 2022, o el KTM X BOW comprado y vendido en las mismas fechas que el anterior.