La disputa por la Ley de Vivienda condiciona la negociación presupuestaria El portavoz de UP reprocha al PSOE «no tener mano dura con los especuladores del mercado inmobiliario» y los socios parlamentarios del Gobierno aseguran que en las nuevas cuentas públicas «faltan cosas»

El portavoz de UP, Pablo Echenique, en el Congreso / EP

La Ley de Vivienda ha sido el principal escollo a la hora de que PSOE y Unidas Podemos alcanzasen un acuerdo para llevar los presupuestos al Consejo de Ministros, tal y como el Gobierno ha hecho hoy. Pero la norma que debe regular tal derecho en nuestro país sigue siendo el principal elemento al que los socios del Ejecutivo han aludido hoy para no garantizar todavía un apoyo cerrado a estas cuentas públicas.

Esta misma mañana, y tras el acuerdo 'in extremis' al que llegaron ayer las formaciones del Gobierno, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, lanzaba el siguiente dardo a los socialistas. Según el dirigente morado, «al PSOE le cuesta tener mano dura con los especuladores del mercado inmobiliario». Esa es la razón que explica, según Echenique, el hecho de que la ley de vivienda no haya sido incluido en la negociación presupuestaria.

El portavoz de UP ha admitido que el acuerdo de coalición entre las dos formaciones no recoge ni la ley de vivienda ni la ley mordaza, pero ha tildado de «inadmisible» desde el punto social que la ley se paralice más tiempo. En este sentido, Echenique ha exigido la retirada de la enmienda presentada por el PSOE para desalojar a okupas en un plazo de 48 horas, en el marco de la ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia. «Cuando se compra el discurso de la derecha es la derecha quien avanza, no los partidos progresistas», ha zanjado el dirigente de la formación morada.

No obstante, Echenique ha asegurado que no pueden realizar una valoración negativa de los presupuestos porque «son expansivos» y recogen el cambio de modelo fiscal. «Desde Unidas Podemos vamos a trabajar todo lo que haga falta por mantener esa base y esa estabilidad», ha apostillado.

Caso distinto es el del resto de formaciones a las que el Ejecutivo deberá convencer ahora. Los llamados socios del bloque de investidura han condicionado su apoyo a las cuentas públicas en varios aspectos. El primero, ERC, quien ha afirmado que la negociación «empieza mal» al no existir un acuerdo sobre la Ley de Vivienda. Su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, quiso dejar claro ayer que su grupo «no aceptará presiones para forzar su apoyo al proyecto. .»El voto de ERC se suda«, ha advertido antes de pedir a PSOE y UP ahorrarse el 'pressing'.

También se ha pronunciado al respecto el portavoz de Más País, Iñigo Errejón, quien ha dicho que el contenido que conoce de los nuevos presupuestos «suena bien», pero que también «hay cosas que se quedan fuera».

Al igual que otro de los socios del Ejecutivo, el BNG, que ha reclamado inversiones ferroviarias y cumplir los acuerdos de investidura con el PSOE para poder apoyar los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2023.