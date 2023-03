Directo | Podemos: «Hoy el PSOE traiciona a las mujeres y vuelve al Código Penal de la Manada»

16:33 Unidas Podemos: «El aplauso de hoy será el aplauso de la vergüenza»

Turno para Unidas Podemos. La diputada Lucía Muñoz empieza diciendo que «lo que va a pasar esta tarde en el Congreso muy grave». «El aplauso de hoy es el aplauso de la vergüenza. El consentimiento no se toca. Solo sí es sí (...) Señorías del PSOE, no le están fallando sus votantes, sino a todas las mujeres de este país», apunta Muñoz.

16:30 ERC votará 'no' a la propuesta para reformar el 'solo sí es sí' «No hay ninguna justificación para que dos ministras de un mismo gobierno sean capaces de aceptar que quien tiró adelante con una ley con el beneplácito del Gobierno fuimos todos», asegura Valluguera (ERC).

16:28 Turno para ERC. Toma la palabra Pilar Vallugera Balañà: «No podemos partir el feminismo como están haciendo. Si digo que los jueces están sometidos a una visión patriarcal, estoy diciendo la verdad, no estoy insultando a nadie».

16:22 Pilar Calvo, de Junts: «Esta ley se ha convertido en un arma arrojadiza electoral»

«Esta reforma saldrá adelante con los votos de la derecha, no con los nuestros. Hagamos los ajustes técnicos sin mirar de reojo el calendario electoral», pide Calvo (Junts).

16:17 El BNG, en contra de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

«Esta ley se puede y se debe revisar, pero no se puede volver al paradigma anterior. Y por ello nosotros votaremos en contra de esta reforma. Lo que pedimos a los partidos del gobierno es que traigan de una vez una propuesta conjunta», dice Néstor Rego, diputado del Bloque Nacionalista Gallego.

16:12 Giménez (Ciudadanos), que votó a favor de la norma del Ministerio de Igualdad, asegura que «hay que corregir la grieta que tiene esta ley». «Lo que no es responsable es decir que la culpa de esto la tienen los jueces. Si hay un problema en el poder legislativo, lo resolvemos en el poder legislativo. A los jueces hay que dejarles hacer su trabajo».

16:08 Ciudadanos, al PSOE: «No deberían haber esperado al 8 de marzo para traer esta reforma» «Ha habido un efecto no deseado y ante ello hay que actuar con responsabilidad con las víctimas", asegura Sara Giménez, diputada de Ciudadanos, quien también recrimina al PSOE haber esperado la cercanía al 8 de marzo, Día de la Mujer, para traer la reforma de la norma a la Cámara Baja.





16:05 «La ley solo cumple su labor cuando la gente la entiende, y la ley del 'solo sí es sí', en cuanto a las penas, no ha sido entendida ni compartida, ni por las víctimas ni por la ciudadanía", concluye Legarda (PNV).

16:03 Miguel Ángel Alfonso La ministra de Igualdad, Irene Montero, está acompañada en la bancada del Gobierno únicamente por la ministra de Derechos Sociales y compañera de partido, Ione Belarra.

16:01 El PNV votará 'sí' a la reforma de la norma

Mikel Legarda, del PNV: "La empresa que ahora tenemos entre manos es buscar la mejor solución técnica a un problema que no entiende de relatos. Esta norma ha generado una sensación de impunidad (...) Nada cambia en esta reforma en el apartado del sentimiento ni supone volver a un sistema patriarcal".



15:59 Montero acusa al PSOE de "darse la mano" con PP y VOX para la reforma de la 'ley del solo sí es sí'

15:59 Qué equilibrios ha tenido que hacer en su intervención la diputada de EH Bildu Bel Pozueta ante la disyuntiva entre el PSOE y Unidas Podemos, para terminar concretando que la izquierda abertzale no apoya la reforma.

15:56 La CUP no apoyará la reforma del 'solo sí es sí' Mireia Vehí, diputada de la CUP, asegura que la reforma que pretende el PSOE "no es lo que quiere el movimiento feminista". Su grupo votará 'no' a la reforma de la norma.

15:53Lourdes Pérez La proposición de ley de los socialistas supone regresar a las penas previas a la nueva ley del 'solo sí es sí' para los casos en los que medie violencia o intimidación. Donde el PSOE ve un mero ajuste técnico, Podemos ve una renuncia política al consentimiento.

15:52 EH Bildu no apoyará la reforma Bel Pozueta (EH-Bildu): «Esta ley es muy necesaria y conlleva muchos avances. Se está trasladando la idea de que más penas y años de cárcel supone más libertad para las mujeres, y no es así".

15:49 Ana Oramas, de Coalición Canaria, pide «perdón» por haber apoyado la ley del 'solo sí es sí' «A nuestro grupo se nos dio garantías de que la ley estaba bien hecha. Han tardado cinco meses para hacer la reforma. Esta ley no va a servir hasta que esté aprobada para los nuevos delitos; cuanto antes la aprobemos antes será mejor. No es verdad que se ataca el consentimiento y que se vuelve al Código Penal de la Manada", asegura Oramas.

15:47 Carlos García Adanero, ex de UPN y diputado del Grupo Mixto: «¿Quién asume responsabilidades? Lo que no puede ser es que esta reforma salga adelante con el apoyo del PSOE y con sus socios de Unidas Podemos votando en contra".

15:44 El PRC de Revilla apoya la reforma del PSOE José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria, el partido de Miguel Ángel Revilla, confirma su voto positivo a la reforma. «Es un insulto a la inteligencia decir que se vuelve al Código Penal de la Manada".

15:42 La diputada del PSOE concluye su turno de palabra asegurando que «hay que pensar cuál es la pena justa». «Otra cuestión es cómo prevenimos las agresiones, la violencia contra las mujeres. Es una buena ley, hay que mejorarla. Los grupos que, en un ejercicio de responsabilidad, quieran mejorar la ley, les pido su apoyo".

15:40 Andrea Fernández (PSOE), a Unidas Podemos: «Estamos cansadas de sus peroratas»

La diputada del PSOE pide a sus socios de Unidas Podemos «dejar la hipérbole y hablar de soluciones». «Cuando se trata de cuestiones de tanta relevancia no importa el con quién, sino el para qué.

15:35 Andrea Fernández (PSOE): «La ley no está funcionando adecuadamente» Fernández (PSOE) destaca que la ley del 'solo sí es sí' «no está funcionando correctamente» y que, por lo tanto, «hay que modificarla». «La reforma que planteamos tiene que ver con redefinir los tipos penales", apunta la diputada del PSOE.

15:34 Comienza el debate de la toma en consideración de la reforma 'del solo sí es sí' La Cámara Baja da inicio el debate de la ley del solo sí es sí. Toma la palabra la diputada del PSOE Andrea Fernández.



15:26 El PSOE insiste en su 'sí' a la reforma de la ley

El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ha reiterado esta mañana que su formación votará 'sí' a la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. «No queremos que los agresores sexuales vean reducidas sus penas porque esto es añadir sufrimiento a las víctimas", ha asegurado el dirigente vasco en la Cámara Baja.

15:18Lourdes Pérez Paradojas de la política: la reforma de la ley del 'solo sí es sí' va a salir esta tarde con más votos favorables que la ley en sí. Basta la suma del PSOE (120 diputados) y el PP (87).

15:13 Montero: «La votación de este martes es una muy mala noticia para las mujeres» La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido hace unos minutos en la Cámara Baja en que la votación de esta tarde de «muy mala noticia para las mujeres de este país». «Es evidente que hay que dar una respuesta ante las decisiones judiciales de bajada de penas. Creo que debería ser una respuesta unitaria, del Gobierno y de la mayoría feminista de esta Cámara, pero el PSOE no ha querido el acuerdo, ha preferido darse la mano del PP, de quienes siempre han votado en contra de los avances feministas para iniciar ese camino de vuelta al Código Penal de la violencia o la intimidación".

