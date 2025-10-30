En directo | «Esto es un circo», descalifica Sánchez la comisión del Senado contra la corrupción

08:44

Hasta el momento, Pedro Sánchez ha esquivado las cuestiones judiciales más espinosas sobre las cuentas del PSOE. Aunque ha admitido haber recibido dinero en metálico, no ha aclarado hasta cuándo, ni por qué en Ferraz se repartió más de un millón en cash en lugar de usar las transferencias para abonar los gastos. Ha dicho “desconocer” por qué el propio Koldo García decía que en el PSOE le pagaban con billetes de alta denominación que nadie quería.