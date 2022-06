Feijóo a Sánchez: «Una cosa es resistir y otra gobernar»

Alberto Feijóo ha tendido este martes la mano al presidente del Gobierno para que pueda pactar con el principal partido de la oposición y no con las minorías, como ha hecho hasta ahora en alusión a sus aliados de ERC y EH Bildu. «Una cosa es resistir y otra gobernar ¿será capaz?», le ha dicho a Pedro Sánchez y ha vuelto a poner sobre la mesa su plan económico, del que aún no ha recibido respuesta.

En su primer cara a cara en el Senado, el líder de los populares ha reclamado al socialista una política «útil, sin crispación» y «sin insultar» y le ha reprochado pensar siempre en clave electoral. Se ha referido también al descuido por el que se pudo apreciar un argumentario en una carpeta de Yolanda Díaz en la que se hacía referencia al 'efecto Feijóo' en los comicios de Andalucía. «Olvídese del efecto Feijóo y céntrese en el efecto de la inflación», ha lanzado.

Sánchez, por su parte, ha acusado al PP de «estorbar, estorbar y estorbar», frente a un Gobierno, ha dicho, que «cumple con la Constitución. «Mi primera petición es que hagan una oposición de Estado y una oposición útil», le ha pedido a Feijóo antes de volver a recordar al PP el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. «¿Está usted dispuesto a cumplir con la Constitución y renovar los órganos constitucionales?», le ha espetado.

La respuesta no se ha hecho esperar y el dirigente gallego le ha asegurado que la suya va a ser «una oposición de Estado». «Lo que no tiene usted son socios de Estado. Y ese es el problema», le ha dicho en varias ocasiones cargando contra los ministros de Unidas Podemos. «Cada vez se parece más a un conductor en sentido contrario con dos copilotos que no creen en España y que piensa que va en la dirección correcta», le ha advertido Feijóo a Sánchez.