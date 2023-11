La diputada Albiach le hace una peineta a Ignacio Garriga en el Parlament de Cataluña

Sesión de control al Govern en el Parlamento catalán de alto voltaje a cuenta de las algaradas protagonizadas estas últimas noches por la extrema derecha ante las sedes socialistas, en concreto ante la del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz. El momento más tenso se ha producido cuando el diputado de Vox, Ignacio Garriga, se ha dirigido a los comunes, a los que ha llamado «comunistas hiperventilados». «Señores comunistas hiperventilados, defenderemos el legado de nuestros abuelos y el futuro de nuestros hijos en legítima defensa», ha asegurado el portavoz de la formación de la ultraderecha.

En ese instante, la presidenta del grupo de los comunes, Jéssica Albiach, le ha dedicado una peineta desde su escaño, mientras su compañero, David Cid, le hacía el gesto de 'vete por ahí' con la mano. En su turno de interpelación al presidente de la Generalitat, Garriga ha asegurado que su intención era lanzar una «advertencia» al Govern y al PSC. «Pagarán por ello, usted y el señor Aragonès, no tengan ninguna duda», ha avisado. A su juicio, socialistas y republicanos han llevado a Cataluña a la ruina. El presidente de la Generalitat ha replicado que no aceptará «amenazas» en un discurso que a su juicio lo que estaba haciendo era anunciar un «golpe de estado». «Como presidente de Cataluña trabajaré y me dejaré la piel para que ningún ciudadano de este país tenga que sufrir las amenazas que hemos escuchado en un discurso», ha afirmado.