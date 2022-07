Yolanda Díaz duda de que Sumar esté listo para las municipales

Tan solo dos semanas después de poner en marcha Sumar, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reconoce ahora que duda de que su proyecto político esté listo para las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en mayo de 2023. Un nuevo retraso que evidencia las dificultades con las que se está encontrando la también ministra de Trabajo para levantar «un proyecto de país». Si se dió un plazo de seis meses para tomar la decisión sobre encabezar o no una futura candidatura que aglutine a las formaciones de izquierdas, ayer reconoció que posiblemente la primera parada serán directamente las generales, que aún no tienen fecha pero probablemente se celebrarán a finales del año que viene.

Aunque Díaz prefiere dejar a un lado «el politiqueo», lo cierto que este anuncio, realizado ayer en la cadena Ser, se produce 48 horas después de que la minsitra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, destituyera a su secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago. Todo en una pugna soterrada entre morados y comunistas dentro del Gobierno que ha llevado a la vicepresidenta a reconocer que Sumar «no es un proyecto electoral, sino un proyecto para un país que está pensando en el siglo XX, y la situación ha cambiado mucho».

La vicepresidenta segunda del gobierno dice además que ella no es partidaria del ruido que se genera en ocasiones desde el gobierno central. «Es conocido que no me gusta el alboroto ni en el gobierno, ni fuera del gobierno, ni en la política, somos dos fuerzas políticas diferentes, creo que es sano que los ciudadanos conozcan las diferencias que tenemos en el seno del gobierno en materia fiscal, igual que en otras materias con el PSOE, creo que es sano que se puedan conocer esas diferencias. Ahora bien, discutiendo sobre las propuestas pero sin hacer ruido».