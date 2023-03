Díaz se resiste a que Podemos le condicione con un pacto bilateral de primarias abiertas

Podemos y Yolanda Díaz siguen sin cerrar el acuerdo de primarias abiertas que los morados ponen como condición para asistir el próximo domingo al gran acto de lanzamiento de Sumar en Madrid. Allí se espera que la vicepresidenta segunda anuncie su candidatura para las generales y se produzca la foto en la que sí estarán representantes de la dirección de Más País, Izquierda Unida o los comunes, entre otras organizaciones, que ya han confirmado su asistencia. Pero mientras estos partidos toman posiciones de salida, los morados consideran que cuentan con más argumentos para negociar de tú a tú con la líder gallega para mantener una posición hegemónica en el frente amplio que pueda resultar del «proceso de escucha».

Ambas partes no dudan, al menos en público, de que la tensión se saldará con un acuerdo, aunque la situación empieza a enquistarse. Este fin de semana retomaron las negociaciones, después de meses de silencio, pero la líder gallega evitó comprometerse todavía por escrito con la formación de Belarra y rechazó, a última hora del domingo, cerrar un declaración pública junto a Podemos, según explican desde el partido morado.

La vicepresidenta mantiene su intención de que las conversaciones para conformar la estructura y la forma de elección de los puestos en la coalición resultante se inicien tras las autonómicas y municipales del 28 de mayo, un hecho que enerva a sus aliados morados que denuncian que el proceso «va tarde». Al mismo tiempo, desde Sumar acusan a Podemos de «levantarse de la mesa» tras un «intercambio de propuestas».

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, negó este lunes que las negociaciones estén rotas y sostiene que la oferta de su partido es «sencilla», «transparente» y que tanto Díaz como el resto de formaciones están «de acuerdo» con la misma:unas primarias abiertas, con un nuevo censo, en el que todos los ciudadanos están llamados a participar, incluso si no están afiliados a ningún partido.

Los morados no lo verbalizan, pero a ninguna de las partes se le escapa que Sumar, la plataforma de la vicepresidenta, no cuenta con militancia –por ahora solo con simpatizantes y grupos de trabajo– y que el partido que lidera Belarra es, con diferencia, el que mayor número de afiliados tiene en el espacio político. Por ello, califican su propuesta de «generosa» y al mismo tiempo defienden que deben negociarla bilateralmente con la líder gallega, sin la participación del resto de formaciones.

Ese punto no gusta en el bando de Díaz, donde apuestan por llevar con discreción las conversaciones y sostienen que no aceptarán pactos que excluyan a otras organizaciones políticas que participan en el proceso para el futuro frente amplio. En ese sentido, la vicepresidenta segunda lanzó un mensaje claro a los de Belarra este sábado, durante un acto de Sumar celebrado en Las Palmas de Gran Canaria: «No se gana un país defendiendo una mesa camilla y hablando de listas electorales. No necesitamos hablar de nosotras, a la gente no le interesa eso».

Un órdago simbólico

Pese al ruido, el órdago de Podemos, aunque enormemente simbólico, no es definitivo y solo se limita de momento a su no asistencia al lanzamiento de Sumar. La foto del Domingo de Ramos es un 'checkpoint' más en el arduo camino que a la izquierda le queda por recorrer hasta las generales. Una senda que comenzó en mayo de 2021, cuando Pablo Iglesias señaló a Díaz –sin carnet de su partido, ya que es militante del PCE– como sucesora. Descartada la participación de la líder gallega y su marca el 28-M y con el amargo recuerdo de la experiencia de los comicios andaluces de 2022 –donde una coalición formada por los morados, IU y Más País se acabó estrellando entre reproches mutuos–, el desaire de Podemos al acto de la vicepresidenta dificultaría aún más la reunificación de las izquierdas.

La formación de Íñigo Errejón y la de Alberto Garzón ya han enseñado sus cartas. El líder de Más País y el coordinador general de IU han confirmado su asistencia al evento junto a «una amplia delegación» de cada partido. En medio de este pulso, el ministro de Consumo recomendó este lunes a los de Belarra que la prioridad debería pasar ahora por abandonar la lógica de «enfrentamientos» en la izquierda, porque el «ruido» es trabajar en contra de un pacto y «desgastar» a la vicepresidenta. También indicó que el debate sobre las primarias es «absolutamente secundario» y recordó que la participación de IU se produce «sin condiciones previas».

Desde fuera, el exlider de Podemos Pablo Iglesias, insistió en la necesidad de firmar el acuerdo para evitar «sospechas». El exvicepresidente, ahora sin cargo orgánico en la formación morada, también afirmó en RAC1 que la líder gallega «está hoy más cerca políticamente de Más País que de Podemos». «Yes totalmente lícito», añadió.