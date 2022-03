Díaz también descarta que su proyecto político se presente a las elecciones andaluzas

Yolanda Díaz puso este jueves por primera vez un pie en Andalucía desde que es vicepresidenta del Gobierno. Una comunidad a la que pretende dar un importante peso en la articulación de su futuro proyecto político, pero en la que no quiere correr riesgos antes de lanzarse a la carrera presidencial. Es por eso que, nada más tocar tierra, confirmó lo que era un secreto a voces: que su plataforma, al igual que ocurrió en Castilla y León, no concurrirá a las elecciones autonómicas que deben celebrarse este año, probablemente en otoño. «Es evidente que no voy a llegar», constató la líder del ala de Unidas Podemos en el Ejecutivo.

En su visita a Sevilla, donde protagonizó un acto con los sindicatos CC OO y UGT, Díaz insistió en que ni siquiera ha comenzado aún el «proceso de escucha» que prevé activar en primavera antes de decidir si se presenta como candidata en un frente amplio que trascienda las siglas del actual espacio morado. Calcula que ese trabajo le llevará al menos medio año y que dicho proyecto en ningún caso estará maduro antes de los comicios andaluces. Aun así, evidenció que la construcción de su plataforma no será posible «sin contar con Andalucía», donde observa opciones para un proyecto «igualitario, moderno, feminista y ecologista con perfil propio».

La ministra de Trabajo se enfrenta allí a una fragmentación total en el espacio a la izquierda del PSOE, con tres formaciones en liza: la propia Unidas Podemos, Adelante Andalucía (separados de los morados) y Andaluces Levantaos (la marca regional de Más País). Su unión parece misión imposible ante las profundas heridas que todavía no han cicatrizado y si acaso confiaban en el frente amplio de la vicepresidenta para poder encontrar un punto de equilibrio. Díaz, en cambio, evitó posicionarse al respecto al considerar que la cuestión «no va de siglas» porque «los cambios son de mayor alcance».