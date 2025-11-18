Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial de Almería Archivo

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por contrataciones irregulares en la compra de mascarillas

Ambos estaban ya investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario

Alicia Amate

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:45

Comenta

La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, ... y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  2. 2 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  3. 3 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  4. 4 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  5. 5 María Méndez dimite al frente de RTVC y el Gobierno propone en su lugar a César Toledo
  6. 6 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  7. 7 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  8. 8 Abrazos, besos y emoción contenida en el Aeropuerto de Gran Canaria: vuelve la Brigada Líbano XLIII a territorio nacional
  9. 9 Malas noticias para la UD: Ale García sufre una rotura fibrilar
  10. 10 Nueva Paterna es una jungla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por contrataciones irregulares en la compra de mascarillas

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por contrataciones irregulares en la compra de mascarillas