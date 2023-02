De la designación de Iglesias a un proceso de escucha «sin prisas»

Desde que Pablo Iglesias la designara en mayo de 2021 sucesora y candidata del espacio político que representa Unidas Podemos, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no ha parado de deshojar la margarita. Decidió dejar en un segundo plano el liderazgo de los morados para armar Sumar, un proceso de escucha «sin prisa» y «alejado de los tiempos que marcan las urnas». Pero este no termina de cristalizar sobre el papel.

'Otras Políticas'

Antes de armar Sumar, en noviembre de 2021 Díaz organizó un encuentro en Valencia junto a Mónica Oltra (Compromís), Mónica García (Más País) y Ada Colau (En Comú), sin la presencia de Irene Montero o Ione Belarra. Una espina que en Podemos siguen teniendo clavada. «¿Cómo cree que se sintió la militancia de Podemos cuando vieron excluidas a las dirigentes del partido?», le afeó Iglesias.

«A mí no me elige nadie»

Pese a la buena relación que unía a Iglesias con Díaz, la líder gallega no aceptó desde el primer momento el papel de sucesora del líder histórico de Podemos. «Amí no me elige nadie», se quejó en abril de 2022, cansada de las interpelaciones que llegaban desde la formación morada para que aceptara el liderazgo.

Sin concurrir el 28-M

En julio de aquél año se celebró en Madrid el primer acto de Sumar. Un proceso de escucha que, según señaló ese día la vicepresidenta, iba a durar «seis meses». Pero el plazo se ha acabado dilatando. Días más tarde, la líder gallega desveló que su proyecto político no iba a estar listo para los comicios del 28-M.

Negociaciones en el verano

El pasado diciembre, desde el entorno de Díaz reconocieron la necesidad de «acelerar» el proceso de escucha y finiquitarlo antes de febrero. Sumar llegó a presentar en enero sus primeros documentos, pero tras el estallido de la crisis por el 'sí es sí' y los roces con Podemos, la vicepresidenta ha vuelto a retrasar el «frente amplio» hasta el verano.