La cuestión de confianza servirá a Junts para calibrar si «vale la pena dejarlo» con el PSOE

Junts sigue presionando a Pedro Sánchez con la moción sobre la cuestión de confianza. El debate sobre si el presidente del Gobierno central debe ... someterse a una cuestión de confianza se celebrará el próximo martes en el Congreso a petición de los postconvergentes, que conceden a este asunto la máxima importancia. Sánchez ya ha avisado de que el resultado de la votación no tendrá efectos jurídicos, que la prerrogativa para convocar una cuestión de confianza es exclusivamente suya y que en ningún caso tiene intención de hacerlo.

Pero Junts ha advertido de que el debate puede ser determinante para las relaciones entre ambas formaciones. Veremos si el presidente del Gobierno cuenta con la confianza mayoritaria del Congreso, ha apuntado este miércoles el secretario general de Junts, que ha advertido de que en función del discurso que haga Pedro Sánchez y de lo que le diga a Junts, los de Puigdemont decidirán «si vale la pena dejarlo aquí y no hacer el camino más tortuoso», según ha avisado el secretario general en Rac1.

El elemento que podría hacer decantar a los junteros para votar a favor del Gobierno en la votación final del debate es la negociación sobre el traspaso a la Generalitat de las competencias sobre inmigración. Hace más de un año que el Gobierno, PSOE y Junts negocian esta cesión. Según Turull, siguen «encallados» en tres puntos. Hubo un momento en que se paralizaron las conversaciones, cuando Carles Puigdemont dio por suspendidas todas las negociaciones sectoriales, después de que el PSOE evitara tramitar el debate sobre la cuestión de confianza. Una vez que esta moción fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso, Junts levantó la suspensión y las partes han vuelto a retomar los contactos. «Se avanza poco a poco», según ha admitido Turull.

Junts asegura que no tiene prisa, que no quiere ponerse un calendario, pero fuentes del partido señalan que los socialistas tienen que hacer algún anuncio de aquí al martes si no quieren perder la votación y que salga la imagen de que Sánchez no cuenta con la confianza de la Cámara. Los tres puntos en los que no consiguen ponerse de acuerdo son los mismos que en los últimos meses: Junts exige competencias integrales para la Generalitat en la expedición de los NIE (número de identidad de los extranjeros), exige también un papel integral para los Mossos en la gestión de las fronteras y capacidad para la administración catalana a la hora de resolver expedientes de expulsión de inmigrantes.