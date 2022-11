La crisis entre PSOE y PP «no tendrá ningún efecto» en la negociación de sedición, según el Govern Moncloa y la Generalitat llegan a un acuerdo sobre la ley de consultas locales no refrendarias

El Govern trata de aislar la negociación sobre el delito de sedición del ruido político que llega de Madrid. La Generalitat ha asegurado este miércoles que la ruptura entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «no tendrá ningún efecto» en la negociación para la reforma del delito de sedición. El Gobierno catalán intenta mantener una cierta discreción sobre las conversaciones con el Ejecutivo central y ha evitado entrar a valorar si le basta con una reducción de las penas, como estaría planteando el presidente del Gobierno.

La mesa de diálogo, que debería reunirse antes de final de año, sigue sin fecha, pero el Govern ha expresado este miércoles que aún hay margen para el acuerdo y para que las conversaciones avancen. De momento, ambas administraciones han alcanzado un pacto para que la Moncloa no impugne la reforma de la ley de consultas locales no refrendarias aprobada por el Gobierno catalán para poder celebrar una votación de ámbito comarcal sobre los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. El proyecto está paralizado, pero tras meses de negociaciones Gobierno central y Generalitat han acordado que la administración central no lleve al Constitucional la reforma de la ley, aprobada el pasado 15 de marzo.

Mientras, el Govern ha tratado de no cargar contra Carles Puigdemont, que durante el puente hizo pública una carta en la que apuntó que el PSOE había enviado emisarios a Waterloo para ofrecerle un buen trato judicial si se pone a disposición de la justicia. El consejero de Universidades, Quim Nadal, advirtió a Puigdemont de que no conseguirá torpedear la negociación entre el Moncloa y el Palau de la Generalitat. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha mostrado máximo respeto por el expresidente y ha señalado que lo que busca Aragonès en la mesa de diálogo es una desjudicialización para todos sin diferencias.

El Gobierno catalán inicia esta tarde con Junts una ronda de partidos para buscar socios para los Presupuestos. Su intención, según Plaja, es aprobar las Cuentas con Junts y los comunes. Pero el PSC está incluido en las conversaciones, por si los de Puigdemont se desmarcan.