Una concejala del PP afirma que Pedro Sánchez «merece un tiro en la nuca»

La exalcaldesa de Gomezserracín y actual concejala en el Ayuntamiento del municipio segoviano, Laura del Río (PP), ha publicado en su perfil de Facebook un mensaje en el que afirma que Pedro Sánchez (al que no nombra directamente) merece un tiro en la nuca. Así lo ha denunciado el Partido Socialista de Segovia, formación que ha exigido al alcalde de la localidad el cese inmediato de la exregidora y actual concejala.

El mensaje, rechazado y condenado «tajantemente» por el Partido Socialista, fue publicado esta semana por Del Río en su perfil de Facebook. «¿Alguien está pensando que no hay mayor hijo de la gran putísima que el que está en funciones hasta el jueves? Un tiro en la nuca se merece… (que me bloqueen Facebook, me importa una mierda)», es el mensaje de Laura del Río, cuya captura ha sido adjuntada por el PSOE aunque ya no está disponible en Facebook.

El mensaje se publicó horas antes de la sesión de investidura de Pedro Sánchez y en medio de un clima de tensión en el que diputados del PSOE fueron acosados por apoyar la ley de amnistía.

«Desde el PSOE de Segovia rechazamos y condenamos tajantemente estas declaraciones, que incitan al odio y a la violencia, contra una institución pública del Estado y no tienen cabida en nuestra democracia, al mismo tiempo que exigimos al alcalde del PP de Gomezserracín su cese inmediato como concejala del equipo de gobierno», afirmaron los socialistas segovianos.

En un comunicado, el PSOE también pidió al Partido Popular de Segovia que se disculpe en nombre del partido y suspenda cautelarmente de la militancia a Laura del Río -alcaldesa de Gomezserracín entre 2011 y 2019-, en caso de que fuera militante. En caso de que Del Rio no dimita, los socialistas exigieron al PP su cese para que pase al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Gomezserracín, donde los populares gobiernan en solitario con cinco de los siete concejales.

Además, los socialistas reclamaron a la formación presidida en Segovia por Paloma Sanz que haga público un comunicado de condena por el contenido «delictivo» del mensaje. «De no ser así, el PP de Segovia sería cómplice de mantener en sus filas a una persona que de manera expresa anima a cometer un magnicidio».

El PSOE de Segovia anunció que ya ha presentado una denuncia en la Guardia Civil contra la concejala Laura del Río por estas declaraciones, «que son inadmisibles en una democracia como la nuestra, donde la pluralidad política, la convivencia, el intercambio de ideas, la disparidad de opiniones y el respeto al contrario, y a las instituciones públicas, independientemente de quien las ocupe, tienen que prevalecer por encima del odio y la violencia.

Expulsada del PP

La reacción del Partido Popular de Segovia no se ha hizo esperar y ha anunciado la apertura de un expediente de expulsión del partido a Laura del Río para su salida de la formación de «manera inmediata». Los populares también pidieron a la exalcaldesa de Gomezserracín que deje su acta de concejal en el Ayuntamiento segoviano. Los populares siguen marcando distancias con actos violentos como los que se suceden desde hace días en la calle Ferraz de Madrid.

«Rechazamos y condenamos todo tipo de violencia y no permitiremos amenazas de ningún tipo. Seremos contundentes contra quienes la realicen, sea quien sea», indicaron en un comunicado y en redes sociales.

Unos minutos más tarde de anunciar la apertura del expediente de expulsión, fuentes del Partido Popular informaron de que la propia Laura del Río ya había tramitado su solicitud para darse de baja como afiliada en el PP de Segovia.