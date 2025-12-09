Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a las preguntas de los diputados
El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Efe

Las claves de la condena a García Ortiz: «Un cuadro probatorio, sólido, coherente y concluyente»

La mayoría de la Sala de lo Penal subraya que no hay versión alternativa creíble a que la filtración partió de la Fiscalía General , salva la veracidad de los testimonios de los periodistas e ironiza con «el candor» del novio de Ayuso

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:50

Comenta

Son 233 folios de una sentencia sin precedentes en la democracia española. Con un resumen destinado a la opinión pública cuya mera extensión, 15 páginas, ... da ya de entrada la medida del argumentario jurídico que despliegan los cinco magistrados que componen la mayoría de la Sala de lo Penal del Supremo -Andrés Martínez Arrieta (presidente), Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela- para justificar por qué dictan la inhablitación que le ha costado a Álvaro García Ortiz su carrera como fiscal general del Estado. Estas son las principales líneas maestras de un veredicto histórico, un encaje de bolillos legal por el que el alto tribunal condena a García Ortiz por «la unidad de acción» de la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador y la posterior nota de prensa, salvaguarda «la veracidad» de los testimonios que prestaron declaración en el juicio y acota «el desmesuradamente ambicioso planteamiento de la acusacion» ejercida por el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  2. 2 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  3. 3 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  4. 4 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  5. 5 Cuando es imposible, es imposible
  6. 6 Un preso arranca media oreja de un mordisco a otro en una pelea en la cárcel de Salto del Negro: piden cinco años de prisión
  7. 7 La piscina natural de Los Gigantes estaba precintada y vallada por peligro de oleaje
  8. 8 La cementera tiene doce meses para liberar el muelle desde que presente el plan de desalojo
  9. 9 Los médicos inician una huelga de cuatro días para mejorar sus condiciones laborales y defender su «dignidad profesional»
  10. 10 Atacó presuntamente a su vecino con tres cuchillos y le asestó siete puñaladas en Gáldar: piden nueve años de cárcel

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las claves de la condena a García Ortiz: «Un cuadro probatorio, sólido, coherente y concluyente»

Las claves de la condena a García Ortiz: «Un cuadro probatorio, sólido, coherente y concluyente»