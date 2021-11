Casado acusa al PSOE de propiciar el «revisionismo histórico» para cambiar la Constitución sin el PP

A una semana del el 43º aniversario de la Constitución, el líder del PP, Pablo Casado, ha zanjado el debate sobre la reforma de la Carta Magna acusando al Gobierno de propiciar un «revisionismo histórico» con el propósito de «justificar cambios constitucionales sin contar con el PP». Así lo ha señalado durante la clausura del debate 'Los valores constitucionales en la España del siglo XXI', que el PP y la Universidad Católica San Antonio de Murcia han celebrado este lunes en el Congreso.

Casado ha rechazado cualquier cambio constitucional sin la participación de su formación porque «el acuerdo de todos, ha insistido, sólo se puede cambiar por el acuerdo de todos» y ha defendido un «constitucionalismo militante», y no melancólico, que no reduzca la Carta Magna a «un texto bonito dentro de un cristal blindado» ya que es la herramienta que ayuda «a quienes madrugan».

El jefe de la oposición ha ensalzado a la Unión Europea como «pieza básica en el proceso de democratización» y cuyo espíritu de creación alentó al de la Constitución de 1978. De ají que haya arremetido contra la «denominada memoria democrática» planteada por el Ejecutivo porque no solo arroja sombras sobre «la democracia española» sino también «al fundamento del proyecto europeo». «Con las actitudes y las intenciones que laten en esta iniciativa», ha dicho Casado sobre la Ley de Memoria Democrática, «la Unión Europea no existiría hoy y sin ella España no tendría futuro».