La Cámara catalana constata la «pérdida de confianza» en Aragonès

Un mes después de la ruptura entre ERC y Junts, que supuso la salida de los de Puigdemont del Gobierno catalán, el Parlamento autonómico ha aprobado este jueves una moción que «constata la pérdida de confianza de la mayoría parlamentaria que permitió la investidura del presidente de la Generalitat de Cataluña al inicio de la legislatura». La resolución la ha presentado Junts y la ha planteado como una cuestión de confianza encubierta y ha salido adelante con los votos favorables de PSC, Junts, comunes y la CUP. El Govern no tiene el apoyo de la Cámara catalana, pero de momento ninguna fuerza apuesta por presentar una moción censura y la de confianza depende del presidente de la Generalitat, que no tiene ninguna intención de someter su investidura a la Cámara catalana. Aragonès está en minoría pero ninguna fuerza está en disposición de arrebatarle la presidencia.

El dirigente republicano lleva un mes gobernando en solitario y de momento solo cuenta con el apoyo de los 33 diputados de ERC. Una solitud que le ha hecho perder votaciones en la Cámara catalana y que incluso ha obligado al Govern a retirar decretos para no sufrir derrotas parlamentarias. Aragonès, aun así, sigue sin mover ficha. Está a la espera de que se resuelvan las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado y la mesa de diálogo. Su apuesta hasta la fecha es gobernar de acuerdo a la geometría variable.

Ha iniciado una ronda previa de contactos para buscar socios para aprobar los Presupuestos autonómicos. Afirma que cuenta con Junts, En Comú Podem y la CUP. También ha incluido al PSC en las conversaciones pero no considera a los socialistas como posibles socios. No obstante, las cuentas no le salen al Govern. Junts apuesta por una oposición dura y hasta la fecha no da síntomas de querer apoyar al Ejecutivo del que salió. Los comunes podrían apoyar al Govern, pero en cambio la CUP ni siquiera ha acudido a las reuniones convocadas sobre presupuestos. El PSC se ofrece casi a diario.

Aragonès, en cambio, sigue sin recoger el guante de los socialistas. Si lo hace, perdería toda su fuerza de presión en Madrid para apretar al Gobierno a que ceda en materia de desjudicialización en la mesa de diálogo. Los 13 votos de ERC en el Congreso para aprobar los Presupuestos son la principal fuerza de presión de Aragonès con el Gobierno. Por lo que, si apuesta por el PSC como socio, será una vez haya concluido la negociación sobre la mesa de diálogo.