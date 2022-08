Calviño pide a Feijoó que «salga del no» y deje de «bloquear» el CGPJ

El Gobierno de Pedro Sánchez no rebaja la presión sobre el PP para que dé su brazo a torcer y se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras la filtración del acuerdo entre el PSOEy la anterior dirección de PabloCasado para reformar las atribuciones del órgano de los jueces en funciones –al que Génova no da ninguna validez–, los ministros del ala socialista han salido en tromba para reclamar a Alberto Núñez Feijóo que cumpla con la Constitución y desbloquee la negociación cuanto antes. Este sábado fue el turno de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que pidió al líder de los populares que «salga del rincón del 'no', empiece a arrimar el hombro y desbloquee» el CGPJ.

Calviño evitó hablar del choque entre la anterior cúpula del PP y la actual a cuenta del pacto rubricado el otoño pasado con Ferraz y cargó contra la actitud del principal partido de la oposición, del que dijo que «no tiene escrúpulos» porque no cumple con los compromisos y «miente» desde hace cuatro años. «Es urgente renovar el CGPJ», aseveró en un acto en Rota (Cádiz).

La número dos del Ejecutivo acusó, además, a Feijóo de querer contribuir a la «crispación» con su propuesta de recuperar el delito de referéndum ilegal en un momento en el que las aguas están más calmadas en Cataluña gracias, en parte, a la «agenda de diálogo y de reencuentro» impulsada desde la Moncloa que ha mejorado «sustancialmente» la convivencia entre los catalanes. «Esa es la línea que hay que seguir», señaló Calviño.

El líder del PP, en una entrevista este sábado con Europa Press, defendía volver a tipificar en el Código Penal el delito de referéndum ilegal porque en todo aquello que sea ilegal «cuanta más claridad y concreción exista, mejor». En cualquier caso, Feijóo aseguró que no cree que el soberanismo catalán vuelva a la rebeldía si el PP gana las elecciones generales porque ya conoce la «contundente» doctrina del Tribunal Supremo.

Choque por el avión presidencial

El expresidente de la Xunta apuntaba también que no utilizará el avión presidencial para un solo acto político del PP en caso de llegar a la Moncloa y restringirá su uso a su gabinete. «Mis ministros –recalcó– no tendrán una tarjeta de oro de utilización del Falcon». En Génova tachan de «cínicas» las actitudes de Sánchez al intentar justificar el uso de este avión, programando, por ejemplo, primero la visita a «una empresa cerca del mitin» del PSOE para después «volver a Madrid».

Los socialistas, a través de su secretario de Organización, Santos Cerdán, calificaron de «demagogia y periodismo barato» las palabras de Feijóo e insistieron en que el Falcon es un medio que ha estado siempre a disposición delpresidente de turno. «Los presidentes, toda la vida, han utilizado los medios que tienen a disposición», zanjó Cerdán.