Borràs no consigue suspender el juicio La expresidenta del Parlament podrá declarar en último lugar para defenderse de las inculpaciones de los otros dos acusados

El juicio contra Laura Borràs no se suspende. Su abogado, Gonzalo Boye, reclamó el pasado viernes, en el inicio de la vista, suspender el juicio por «indefensión». Su argumento fue que los otros dos acusados, Isaías Carrasco y Andreu Pujol, han cerrado un pacto con la Fiscalía para que rebaje su petición de penas a cambio de inculpar a la presidenta de Junts. Nadie ha admitido de momento ese acuerdo, ni el Ministerio Público ni los abogados de los otros dos procesados.

El Tribunal no ha atendido a la petición de la defensa de la dirigente nacionalista de suspender el juicio por vulneración al derecho a la defensa. Boye también pide que se suspenda por vulneración de derechos fundamentales, pero esa cuestión no se ha resuelto en la sesión de este martes y los jueces la han trasladado para el próximo lunes. Boye, en su habitual línea de defensa que busca desacreditar a la justicia española, ha denunciado persecución por parte de la Fiscalía y ha señalado que le da «mucho miedo» ver cómo funciona la administración de justicia. Según Boye, su defendida va «vendida» en este juicio como consecuencia de los movimientos de última hora de la Fiscalía. El tribunal ha resuelto que algunas modificaciones introducidas por el Ministerio Público en su escrito de acusación no son sustanciales, cuando Boye las consideraba muy graves

En cambio, el tribunal que juzga a Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que se enfrenta a seis años de prisión, sí ha aceptado la reclamación de Boye para que la líder nacionalista declare en última posición. Según el orden establecido, Borràs debía declarar en primer lugar, pues es la principal acusada del juicio. Pero su abogado pedía declarar en último lugar, al dar por hecho que los otros dos acusados inculparán a Borràs y ésta debe tener derecho a defenderse. El lunes que viene, la presidenta de Junts se acogerá a su derecho a no declarar y lo hará al final del juicio. Si hay o no pacto entre los dos otros acusados y la fiscalía se sabrá este próximo lunes con las comparecencias de los otros dos procesados. Podrá comprobarse si dan detalles y señalan a Borràs como la responsable de darles instrucciones sobre cómo proceder con las facturas para fraccionar contratos públicos para que pudieran ser adjudicados a dedo a Herrero. El presidente del tribunal, José María Barrientos, ha adoptado la decisión de permitir que declare la última en contra de la opinión de la Fiscalía