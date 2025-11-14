Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su comparecencia. EP

Bolaños se jacta de que Sánchez será «pronto» el segundo presidente con más tiempo en La Moncloa

El ministro de Justicia niega que la legislatura esté «parada» y recuerda que la vuelta de Puigdemont no depende del Gobierno pese a la resolución del abogado de la Unión Europea

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:03

Comenta

El doble respiro de este jueves, con el primer aval a la ley de amnistía en la Unión Europea y con el apoyo de Junts ... en el Congreso para el cierre de las centrales nucleares, ha disparado el optimismo en el Gobierno, que ya ve el calendario no como una amenaza, sino como una oportunidad para próximas celebraciones. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que la legislatura está dando frutos y ha recordado que Pedro Sánchez se convertirá «pronto» en el segundo presidente que más tiempo ha estado al frente del Ejecutivo desde la vuelta de la democracia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de jóvenes irrumpe en Mesa y López contra el acto de Vito Quiles: «Canarias será la tumba del fascismo»
  2. 2 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  3. 3 Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas
  4. 4 Claudia se ceba con el sur de Gran Canaria: vías cortadas, coches aplastados y caseríos aislados
  5. 5 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  6. 6 Dos detenidos en el registro de la sede de Quórum 77 en Fuerteventura
  7. 7 Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»
  8. 8 El incendio de un vehículo en la Avenida Escaleritas moviliza a los servicios de emergencia
  9. 9 Llega Momoi Sushi a Las Palmas de Gran Canaria: el buffet asiático a la carta que cambia las reglas del juego
  10. 10 Se reanudan las clases este viernes en toda Canarias tras el paso de la borrasca Claudia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Bolaños se jacta de que Sánchez será «pronto» el segundo presidente con más tiempo en La Moncloa

Bolaños se jacta de que Sánchez será «pronto» el segundo presidente con más tiempo en La Moncloa