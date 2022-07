Belarra: «El Gobierno se juega su reelección en los próximos presupuestos» La secretaria general de Podemos redobla la presión sobre sus socios de Gobierno y asegura que las necesidades de la ciudadania no pasan por «invertir en más aviones de combate»

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dejado claro esta mañana que la formación morada rechaza de forma íntegra el aumento en el presupuesto de Defensa al que España se comprometió con sus socios de la OTAN y el crédito de 1.000 millones aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

Lo ha hecho en el Consejo Ciudadano Estatal celebrado este sábado y tras una semana en la que la cuestión militar ha disparado la tensión entre ambos socios, los cuales mantendrán incluso la semana que viene una reunión para valorar el estado de la coalición.

La formación morada pone el foco en la próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Belarra ha pedido unas cuentas públicas «a la altura de lo que está exigiendo la ciudadanía y no el líder de otra potencia». «Sino, los próximos presupuestos los harán Feijoo y Abascal y, esos sí, serán violencia contra la mayoría social en nuestro país«, ha advertido.

Además, ha mandado un aviso claro a sus socios de Gobierno y, en particular, a Pedro Sánchez: «En los Presupuestos, el Gobierno se juega su reelección».

Una disputa entre PSOE y UP que ha alineado en los últimos días tanto a las ministras moradas como a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Precisamente, la también ministra de Trabajo presentaba ayer en Madrid «Sumar», su nuevo proyecto, al cual pidió a las dirigentes de Podemos no estar presente. Belarra no se ha referido a esto último.

Belarra también hizo referencia a los audios de Villarejo que el diario 'El País' publicaba esta semana y en los que la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, habría pedido al excomisario pruebas falsas para incriminar a Podemos cuando la formación morada irrumpió en el Congreso. «A ningún partido que utiliza los recursos cuando gobierna contra otra formación se le puede llamar partido de estado de ninguna forma».