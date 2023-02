Belarra ahonda la guerra con el PSOE y pide a Sánchez «rectificar» con Ucrania

Los socios de coalición ya no disimulan que atraviesan su momento más crítico de la legislatura. Este viernes, cuando aún no se han cerrado las heridas por la reforma de la ley del 'solo sí es sí', la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido a Pedro Sánchez que «rectifique» su posición sobre el envío de armas a Ucrania y admita que es «un error» contribuir a la escalada bélica, al advertir de que a tenor de la deriva militar no hay «ninguna garantía» de que no se acaben mandando en el futuro soldados españoles en el conflicto.

La ministra de Derechos Sociales ha mandado este mensaje a su socio de Gobierno durante su intervención en la tercera conferencia por la paz ante la guerra de Ucrania, organizada por la formación morada con la participación de una veintena de partidos de la izquierda europea, para solicitar formalmente al PSOE que, ante el primer año de este conflicto, asuma la equivocación de sumarse a la tensión bélica que no ha parado de «recrudecerse» y abandone esta postura.

En su lugar, ha demandado solemnemente a su socio que use la posición de liderazgo en la UE para construir una alianza de países por la paz por la vía diplomática, como piden los presidentes de Brasil (Lula da Silva), Argentina (Alberto Fernández) y Colombia (Gustavo Petro), dado que España puede ser «parte de la solución y no del problema».

Belarra ha enumerado las consecuencias que ha traido el conflicto al continente europeo y al resto del mundo, «desencadenando un alza desmedida de la electricidad y los alimentos» y ha redoblado la presión sobre los socialistas para que acepten su propuesta de rebajar un 14% los precios de la cesta básica de alimentos y topar las hipotecas variables.