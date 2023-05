Ayuso tilda al PNV de racista y Ortuzar responde: «En política no vale todo»

Isabel Díaz Ayuso negó este miercoles que España sea un país racista tras los ataques sufridos por Vinicius Júnior este domingo en Mestalla. Pero sí apuntó a que tanto en el deporte como en la política existen «conductas racistas» como «en el PNV». Para la presidenta madrileña, estas conductas forman parte del «fundamento» de la formación nacionalista vasca. «Ahí lo llevan», señaló la líder regional en una entrevista en 'El Periódico de España', donde instó a «erradicar conductas de odio» poniendo como ejemplo el intento de agresión a los afiliados del PP que se encontraban en la sede local de Móstoles por parte de dos personas que «entraron violentamente».

Unas declaraciones que no han sentado bien en la formación que preside Andoni Ortuzar que tachan de «injustas». «Yo soy de los que cree que en política no vale todo, y para esta mujer parece que vale todo. No sé quién le ha dicho que va a sacar más votos en Madrid metiéndose con lo vasco y con los partidos vascos, y ha cogido como doble eje de campaña zumbar a Bildu y zumbarnos a nosotros», señaló el propio Ortuzar en Antena 3.

Tras reprochar a Díaz Ayuso que el sábado acudiera a Bilbao «a dar lecciones de cómo hay que hacer las cosas» en Euskadi, ha señalado que ahora llama «racista» al PNV, un partido «que tiene una trayectoria de 127 años impecable, que tienen entre sus candidatos y candidatas a personas de todas las razas, colores y de todas las procedencias». «Desde luego, en el día a día, ni la sociedad vasca ni el PNV tiene el racismo como problema. Me parece una injusticia y una salida de tono incomprensible. A cada uno le retratan sus hechos y sus palabras. Yo no voy a caer en ese tipo de provocaciones y sería fácil», zanjó.