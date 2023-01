Ayuso no quiere a Villacís en las listas del PP de Madrid «Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo», afirma la presidenta regional, encargada de elaborar las listas municipales y autonómicas para el 28-M

Isabel Díaz Ayuso frenó este lunes las expectativas de Begoña Villacís de incorporarse a las listas del PP de Madrid de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo. La presidenta regional, y líder del partido en esta comunidad, marcó territorio y cerró la puerta al posible fichaje de la vicealcaldesa de la capital, asegurando que «lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo en 2021». A su llegada a Génova para participar del comité ejecutivo nacional, Díaz Ayuso se hizo eco de la reunión adelantada por El Mundo entre el coordinador general del PP, Elías Bendodo, y la dirigente liberal la pasada semana, que dijo «desconocer». «Si hay conversaciones a nivel nacional yo no tengo nada que opinar», afirmó a preguntas de los periodistas.

En manos de la presidenta madrileña está la elaboración de las listas para las municipales y autonómicas y en la Puerta del So tienen claro que Villacís no está entre los nombres que quiere incorporar. Eso sí, si el fichaje es «a nivel nacional» no tendrá «nada que decir». En Génova reconocen que la vicealcaldesa aportaría «talento» al partido pero dejan claro que serán los territorios los que elaboren las listas electorales, sin injerencias.

Siguiendo en la línea de la presidenta, su número dos, Enrique Ossorio, cerró también la puerta a Villacís. «Desde el partido regional no consideramos esa incorporación, sinceramente», zanjó el vicepresidente regional, que agregó que esas reuniones son «a nivel nacional». «Me imagino que se está hablando de una incorporación a nivel nacional, pero nosotros no lo tenemos previsto», concluyó.

Alberto Núñez Feijóo no abordó el capítulo de los fichajes durante el comié ejecutivo pero sí defendió que el PP debe ser el punto de encuentro de una gran mayoría de españoles. «En nuestro país, los retos económicos, sociales e institucionales son de tal magnitud que nos convoca a estar unidos y preparados ante la responsabilidad a la que aspiramos», dijo el líder de los populares ante sus barones.