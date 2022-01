Ayuso llama al entendimiento con Vox: «Compartimos muchas cosas»

No es ningún secreto que el PP pretende emular en Castilla y León el éxito logrado el 4-M en Madrid. Es decir, una mayoría lo suficientemente amplia como para liberarse de apoyos externos e internos y gobernar en solitario. Pero ese escenario, a día de hoy, parece imposible. Todas los sondeos apuntan a una victoria holgada de los populares el 13 de febrero, pero también a que necesitarán a Vox para gobernar. Una posibilidad que en Génova no contemplan pero que Isabel Díaz Ayuso no desecha. «El PP tiene que aspirar, ambicionar a ser el partido que gobierna en libertad, que tiene un proyecto claro, lo que no quita para que nos entendamos con otras fuerzas, en este caso ocurre con Vox», ha manifestado.

En una entrevista en Antena 3, la presidenta madrileña ha recalcado que aunque «somos proyectos distintos», como se ha visto este mismo fin de semana con la cumbre de extrema derecha -con la que Pablo Casado se ha mostrado también muy crítico-, ambas formaciones «comparten muchas cosas», como sus votantes. «También tenemos en algunos casos intereses compartidos para el proyecto que necesitamos en España que, sin duda, es un cambio absoluto porque con el actual Gobierno vamos directamente a la ruina de las clases medias», ha remarcado.

Génova no quiere ninguna atadura incómoda con la formación de Santiago Abascal y tratan marcar terreno. Un distanciamiento que el escrutinio del 13-F podría obligar a modular. Si se cumplen las predicciones de las encuestas -la última media de sondeos les otorga 34 procuradores en las Cortes regionales, siete menos que la mayoría absoluta-, y con Ciudadanos al borde de desaparecer en la región, Vox tendrá la llave de la gobernabilidad. Y la formación ultraderechista ya ha avanzado que si sus parlamentarios son imprescindibles para garantizar la gobernabilidad, exigirán formar parte del Ejecutivo de Mañueco, lo que lastraría en buena medida la estrategia de Casado en su carrera hacia la Moncloa.

Díaz Ayuso también se ha posicionado este lunes respecto a las palabras de José María Aznar este sábado en Valladolid, donde reclamó a Casado un liderazgo fuerte y constructivo para evitar una fuga de votos por el flanco derecho. «Muchas personas se agarran a populismos mentirosos y falsos porque no tienen un referente fuerte en el que confiar», dijo el expresidente del Gobierno. «Siempre habla de esta manera, invitando a la reflexión. No es cuestión de recaditos; si tiene que decir algo a las claras lo hace», ha aseverado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha añadido que Aznar «no es un florero, es un político» que aglutinó al centro derecha y que cuando va a un mitin «es reflexivo y doctrinal». «Si quieren un discurso de palabras vacías que no le llamen», ha insistido.

El «rubor» de Aznar

El propio expresidente del Gobierno, en una entrevista en la Cope, ha querido zanjar la polémica sobre la interpretación en clave interna de sus palabras, «que no tiene - ha dicho- ningún sentido», y ha hecho un apoyo cerrado al líder del PP. «Tengo cierto rubor en decirlo por si se considera necesario, yo apoyo a Pablo Casado y deseo que Pablo Casado tenga éxito y deseo que sea presidente del Gobierno de España porque creo que es mejor para España», ha recalcado.

Aznar ha querido aclarar, sin mencionar a Vox, que el grueso de su intervención iba dirigido a defender que «los populismos no son una opción para España» y ha reclamado también solventar «cuanto antes» la pugna entre Génova y Díaz Ayuso por el control del PP de Madrid. Un conflicto que, en su opinión, «no debería haber existido nunca», y que considera «un asunto menor» que no debe «distraer».