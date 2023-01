Ayuso ironiza con el acoso sufrido: «Quizá lleve la falda muy corta» La presidenta madrileña critica a quienes la acusan de haber provocado por ir a recoger el título de alumna ilustre en la Complutense: «No me van a acobardar»

Un día después de salir escoltada de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde recibió la distinción de alumna ilustre entre abucheos e insultos, Isabel Díaz Ayuso ha criticado a quienes la acusan de provocar por haber asistido al acto: «No voy a aceptar que me culpen por lo que pasó». En una evidente referencia a las críticas que suelen recibir las mujeres víctimas de agresiones, a los comentarios que las señalan porque «algo habrán hecho», la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tirado de ironía para defenderse: «Quizá es que llevo la falda muy corta».

«Lo que les provoca a los políticos de la izquierda puritana», ha insistido Ayuso, «es mi propia existencia porque mi proyecto en esta comunidad tiene más votos que todos ellos juntos». La mandataria del PP ha aclarado que nunca había tenido problemas «para volver a la Universidad o para andar con libertad por la calle», una tranquilidad que percibe cada vez más alterada, «conforme se acercan las elecciones». Y ha alertado: «En los próximos meses veremos cosas que nos helarán la sangre».

La presidenta madrileña también se ha mostrado sorprendida por el enorme despliegue policial que rodeó a su presencia en la Complutense, con decenas de furgones y hasta un helicóptero: «Mandan agentes para crear un clima que no se ha dado en toda la legislatura, para asustarme». Ayuso critica que la izquierda «use el grito de '¡Asesina!' según se acercan las elecciones para demostrar no sé qué, para que me acobarde». El propio Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha defendido esta mañana «la protección» del Ministerio del Interior, que en su opinión «actuar como tenía que actuar», en respuesta a los reproches del líder de Más País, Íñigo Errejón, que adelantó que pedirá al ministro Fernando Grande Marlaska que explique las razones por las que «militarizó» el campus.

Ayuso ha contestado además a las críticas recibidas por los recortes aplicados a los servicios públicos: «No voy a consentir que mientan sobre nuestro trabajo. Hemos hecho el mayor desembolso en servicios públicos de la historia de la Comunidad de Madrid. Mienten también sobre la financiación de las Universidades públicas, a las que hemos dotadado de 1.130 millones de euros frente a los 988 que tenían antes». La líder regional del PP sostiene que «es el Gobierno central el que convierte lo público en algo privado para ellos y que pierde calidad» y ha acusado a la «ultraizquierda» de «politizar las universidades públicas».

La presidenta madrileña, que ha comparecido en una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Gobierno en Galapagar, ha defendido que haya sido distinguida con el título de alumna ilustre de la Facultad de Ciencias de la Información: «Debe de ser que no merezco la distinción por ser la primera egresada de esta facultad que preside una comunidad autónoma».