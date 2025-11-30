Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Isabel Díaz Ayuso interviene en la concentración del PP.

Isabel Díaz Ayuso interviene en la concentración del PP. EFE

Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»

La presidenta madrileña acusa a Sánchez de apoyarse en «la peor corrupción: blanquear a Bildu»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 15:43

Comenta

Anfitriona de la protesta contra el Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ejercido de telonera de Alberto Núñez Feijóo, ... pero su intervención ha contenido una notable carga de profundidad. En esta ocasión, Ayuso, de nuevo la dirigente del PP más aplaudida durante la concentración del Templo de Debod, ha dedicado buena parte de su discurso a la situación en el País Vasco y Navarra y ha cargado de manera muy dura contra Bildu, al que ha equiparado, sin ningún matiz, con ETA.

