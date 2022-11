Ayuso eclipsa la moderación de un Feijóo que aboga por alzar la voz sin insultos

Era un acto organizado dentro de la ruta que Alberto Núñez Feijóo va a llevar por España para defender el delito de sedición, que ahora el Gobierno de coalición y sus socios parlamentarios se han propuesto derogar. En esta ocasión, la compañera de cartel fue Isabel Díaz Ayuso, una oportunidad perfecta para disipar las dudas sobre el supuesto poder -hay quien con malicia como la ministra María Jesús Montero tacha de directa de competencia- que ejerce en las sombras la presidenta madrileña sobre la dirección nacional.

El baño de masas ante cerca de 2.000 militantes madrileños evidenció una vez más que en el PP existen dos visiones sobre como se debe dirigir la oposición contra Pedro Sánchez. La primera es la del ex presidente gallego, que sustituyó a Pablo Casado en medio de una aureola de moderación que circunstancias tanto internas del partido como y externas le han obligado a desdibujar. Por el otro lado está Díaz Ayuso, la todopoderosa baronesa que con su estilo de ir siempre al choque de trenes se ha convertido, avalada por el masivo apoyo en las urnas que recibió en mayo de 2021, en un auténtico dolor de muelas para el Gobierno central, pero también en un paradigma de 'Pepito Grillo' en el interior de los despachos de Génova 13.

Este sábado, el patio de butacas entró de súbito en ebullición tras un discurso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El público se puso ya en pie con solo enfilar Ayuso el camino hacia el atril instalado en el pabellón Magariños del colegio Ramiro de Maeztu bajo los sones del 'People have the power' de Patty Smith.

Vídeo. Ayuso acusa a Sánchez de querer romper España. / EP

El discurso de la baronesa regional idealizó a un Madrid que representa a una pequeña España con «alma liberal», que acoge a todos aquellos ciudadanos que «han perdido su prosperidad» en otras comunidades autónomas y en la que, en contra de los miles de médicos que desde hace semanas se han echado a las calles, las personas gozan de «los mejores hospitales del país». A renglón seguido, la presidenta presentó como víctima a su comunidad, «el enemigo a batir de un Pedro Sánchez» que, añadió, conspira para instaurar «una república federal» en la que, enumeró, no tendrían cabida la Monarquía, la Constitución, la Guardia Civil o los católicos.

Levantar la voz sin insultar

Ayuso cedió su puesto en la tribuna a Feijóo. El entusiasmo durante el relevo no fue ni, mucho menos, tan notorio. Hasta dio la sensación de que en el Magariños, el mítico pabellón del Estudiantes de Baloncesto, era el telonero al que le tocaba cerrar el concierto, que no al revés.

Obligado por un ambiente ya caldeado, Feijóo se lanzó contra Sánchez, aunque en todo momento apelando al poder de la razón y no al de las emociones. «Los españoles –dijo– no van a permanecer callados, mudos y sin reaccionar». Eso sí, el presidente de PP puntualizó que «no insultar no significa arrodillarse y callarse». La aclaración del líder del PP iba con doble intención. Por un lado, marcar distancias con el tono siempre belicoso de la dirigente madrileña. Por el otro, reivindicar su modo de oposición frente a ofensas machistas como la que espetó la diputada de Vox Carla Toscano a la ministra Irene Montero el pasado miércoles en el Congreso. De hecho, Feijóo centró buena parte de su intervención en criticar los errores de la ley sobre el 'solo sí es sí'.

De darse el encaje entre el presidente del PP y la baronesa madrileña supondría importantes réditos para los populares. Si el primero presume de ser un político previsible que se guía por la lógica y la moderación, la segunda cuenta con una capacidad de movilización que supera con creces a la que de cualquier otro dirigentes del partido, y que, además, compite de tú a tú con Vox por un mismo electorado, un caladero que Feijóo necesita para alcanzar la Moncloa. El problema vendrá de no concretarse el entendimiento entre Feijóo y Ayuso. A Casado ya le costó el puesto.