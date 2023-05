Ayuso acusa a Bolaños de ir a «reventar» el 2 de Mayo: «Fue en calidad de provocación» La presidente madrileña justifica que al ministro se le impidiera acceder a la tribuna «al no haber sido invitado»

El choque entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso a cuenta del Dos de Mayo se mantiene. «Todo el mundo allí era bienvenido, cosa distinta es si me hablan de a quién me han de obligar a poner en los sitios», aseveró la presidenta madrileña que acusó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de acudir al acto a «reventar» la celebración, y de hacerlo en «calidad de provocación». «Le dijimos amablemente que no estaba invitado. Fue, a mi juicio, en calidad de provocación», señaló en una entrevista en la cadena Ser solo un día después de la recepción institucional.

La mandataria regional justificó que el equipo de protocolo impidiera el acceso de Bolaños a la tribuna del desfile cívico militar durante asegurando que «no es un día para ministros, es un día del Gobierno autonómico». «Hemos tratado el 2 de Mayo como un día nacional, pero es el día de un gobierno regional», aseveró antes de volver a cargar contra el ministro de Presidencia por querer »presidir« el evento cuando ni siquiera estaba »invitado«, ya que acudió en calidad de »acompañante« de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

