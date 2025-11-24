La Audiencia Nacional investiga como atentado yihadista un triple apuñalamiento el sábado en Vallecas

La titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto diligencias por un presunto delito de terrorismo yihadista tras el ... apuñalamiento de tres personas -todas ellas de carácter leve- el sábado por la tarde en el popular distrito madrileño de Puente de Vallecas por parte de un individuo que profería gritos, entre ellos, «Alá es grande». El sospechoso, de 18 años y de nacionalidad española pero de origen magrebí, fue herido a tiros por la Policía Nacional en el interior de su domicilio, cuando éste recibió también a cuchilladas a los funcionarios.

El arrestado- que según admiten diversas fuentes de la investigación podría encontrarse bajo los efectos de la droga en el momento de los incidentes- se encuentra en estado grave en el Hospital Gregorio Marañón, donde fue llevado tras recibir varios impactos de bala en el tórax y en la cadera, que le perforaron un pulmón y un riñón.

El grupo de yihadismo de la Brigada de Información de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los hechos, que comenzaron sobre las 14:00 horas del sábado, cuando los vecinos alertaron de un ataque con cuchillo a viandantes en la calle Carlos Martín Álvarez de Puente de Vallecas. Allí, el agresor, profiriendo gritos en árabe, hirió a un varón de 40 años, a una mujer de avanzada edad y a una tercera persona. Las heridas no fueron graves: un corte en la espalda, otro herido en el pecho por arma blanca y un tercero con rasguños.

Tras este ataque, el agresor se atrincheró en su domicilio en el número 69 de la calle Peña de Atalaya mientras recitaba versos del Corán y continuaba, según fuentes policiales, profiriendo proclamas como «Allahu akbar» y mostrándose muy agresivo. Efectivos del Subgrupo Operativo Antiterrorista de Reacción (SOAR) una unidad especializada dentro de los antidisturbios. fueron desplegados en la zona para poder neutralizar al individuo. A

las 16:30 horas, los agentes irrumpieron en la vivienda, donde fueron recibidos por el agresor con un cuchillo de grandes dimensiones, con el que intentó herir a los policías. Los funcionarios intentaron repeler con una pistola táser las embestidas del sospechoso, pero sin éxito. Finalmente, recurrieron al fuego real.