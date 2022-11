Aragonès ya sitúa al PSC como socio «idóneo» para los Presupuestos catalanes

El Govern catalán ha incorporado este martes, de manera oficial, al PSC como posible socio para aprobar los Presupuestos de la Generalitat. Los socialistas llevaban semanas manteniendo contactos con el Gobierno catalán, pero habían pedido una manifestación pública por parte del Ejecutivo autonómico de que realmente quiere su apoyo. Esa aclaración ha llegado este martes.

El Govern sigue situando a Junts y a los comunes como los socios «prioritarios», pero en cambio ha afirmado que lo «idóneo» sería un pacto a tres que incluya también a los socialistas. El apoyo del PSC no es incompatible con Junts y los comunes, ha señalado la portavoz del Gobierno catalán, Patrícia Plaja, respondiendo a los de Puigdemont, que han alertado que no harán de comparsa si se incluye a los de Salvador Illa en la ecuación presupuestaria. «Nos gustaría contar con el máximo apoyo posible. No es incompatible el apoyo de ninguno de los partidos con los que estamos negociando. Todo dependerá, no solo del trabajo del Govern, sino también de la voluntad real de negociar y de sacar adelante las cuentas», ha asegurado Plaja. Por primera vez, el Ejecutivo de Aragonès se ha referido a los socialistas como posibles socios, cuando hasta ahora los había mantenido en una segunda fila. Aragonès los incluyó en la ronda de contactos, pero siempre recalcando que su prioridad era otra.

Tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y una vez que la tramitación de la derogación del delito de sedición se ha acelerado, Aragonès centra ahora sus esfuerzos en las Cuentas catalanas. Plaja ha asegurado que la administración catalana está acelerando la negociación con el objetivo de llegar a un acuerdo previo con los partidos y poder llevar los números al Parlament en los «próximos días». El Govern lleva retraso y tendrá que prorrogar unas semanas sus Cuentas. No se descarta que pueda aprobar los Presupuestos en el consejo ejecutivo que celebrará el martes que viene, día de la Constitución, en que Pere Aragonès ha decretado que habrá reunión ordinaria de su gobierno.

Después de romper con Junts, el dilema del presidente de la Generalitat y de ERC era si pactar con el PSC o prorrogar las Cuentas. Temían que la imagen con los socialistas pudiera afectarles electoralmente en las municipales, pero también han tenido que calibrar el coste de no tener Presupuestos en un momento muy complicado para la economía. Los socialistas llevan meses tendiendo la mano al Govern, en parte como contrapartida al apoyo de los republicanos a los Presupuestos Generales del Estado.