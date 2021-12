Aragonès replica al TSJC y llama a manifestarse y a profundizar el modelo catalán

La cuestión de la lengua en Cataluña y la reciente resolución del Supremo que reafirma la sentencia del TSJC que obliga al Govern a impartir al menos el 25% de las clases en la enseñanza en castellano han encendido el debate en el Parlamento catalán este miércoles, en la sesión de control de los grupos de la Cámara catalana al Govern autonómico.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llamado a defender el modelo de inmersión, que establece que el catalán es la lengua de inmersión en la enseñanza en Cataluña. Frente a quienes instan al Govern, desde las posiciones constitucionalistas, a que acate el fallo del TSJC, Aragonès ha replicado que «mantendrá» el sistema y se ha mostrado partidario de «profundizarlo». «El Tribunal Supremo quiere imponernos porcentajes, nosotros debemos mantener el modelo de la escuela catalana y profundizarlo. El catalán ha sido una herramienta de igualdad de oportunidades, de cohesión social y una herramienta que ha hecho avanzar al país», ha expresado.

Aragonès ha llamado a defender el modelo en la calle, en las movilizaciones que se están organizando, y también desde las instituciones y en las aulas. «El 16 de diciembre convocaremos una nueva cumbre para el catalán en la escuela. Animamos al conjunto de fuerzas democráticas de esta cámara a hacernos fuertes en el Pacto Nacional por la Lengua, que debe ser el nuevo consenso para garantizar la vida del catalán», ha señalado.

Entidades que defienden el catalán como única lengua en la educación han convocado una manifestación en Barcelona el 18 de diciembre, como rechazo de las sentencias judiciales. Desde la bancada de Junts, sus socios de gobierno, le han afeado que el Gobierno central haya dado marcha atrás y haya excluido a Netflix y HBO del acuerdo sobre la cuotas de catalán en la plataforma audiovisuales en la ley del audiovisual que ERC fijó como exigencia para aprobar las cuentas del Ejecutivo. ERC amenazó ayer con tumbar lo Presupuestos en el Senado si el Gobierno no corrige esta cuestión. Aragonès ha evitado en su comparecencia parlamentaria ninguna alusión directa al Gobierno, pero sí ha expresado su compromiso y se ha mostrado «convencido» de que los diputados en el Congreso, especialmente los de Cataluña, «defenderán que la futura normativa en el ámbito estatal» incorporará que la cuota del catalán estará en todas las plataformas audiovisuales «con independencia de dónde tengan su sede las empresas». Según la vicepresidenta Nadia Calviño, la normativa europea no permite imponer una cuota en catalán (del 6% para toda las lenguas cooficiales) según el acuerdo alcanzado con los republicanos) a Netflix y otra plataformas porque no tienen su sede en España.

La sesión de control en el Parlament ha visualizado además la buena sintonía entre Aragonès y los comunes y su alejamiento con la CUP, que vetó sus cuentas, y su distanciamiento del PSC. Los comunes se han comprometido a que habrá Presupuestos de la Generalitat el 23 de diciembre, mientras que los anticapitalistas han afeado al presidente de la Generalitat que el lunes pasado acudiera a un acto junto al Rey y las «oligarquías» económicas, organizado por la patronal Fomento del Trabajo. Aragonès ha replicado al diputado de la CUP que aprovechó la presencia del jefe del Estado para reivindicar la autodeterminación y la amnistía y abogar por la vía escocesa. Carles Riera, de la CUP, le espetado que la diferencia con Escocia es que la primera ministra ya ha puesto fecha al referéndum.

La sesión de control ha elevado la temperatura con la intervención de Vox y la respuesta de Aragonès. La extrema derecha ha urgido a la suspensión de la autonomía, por desacatar la sentencia del TSJC. «Suspensión de la autonomía, desalojarle del Gobierno y hacer cumplir la ley», ha exigido Ignacio Garriga, de Vox. Aragonès ha respondido reclamando al resto de fuerzas un cordón sanitario contra la extrema derecha y el «fascismo».