Aragonès rechaza la propuesta «errónea» de la ANC de declarar la independencia en 2023 El Govern cierra la puerta al adelanto electoral como pide la Asamblea y le advierte de que no se dan las condiciones para una DUI

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, aprovechó este martes la reunión que mantuvo con el presidente del Govern, en el Palau de la Generalitat, para exigirle que declare la independencia en el segundo semestre de 2023, coincidiendo con la presidencia española de turno de la UE. Feliu lanzó un ultimátum el domingo pasado a Pere Aragonès, tras la manifestación secesionista de la Diada: «Independencia o elecciones», afirmó, entre fuertes críticas a ERC y al Ejecutivo catalán.

Aragonès dijo que «tomó nota» de la protesta nacionalista, que entre otras cuestiones pidió su dimisión, y convocó a las plataformas organizadoras de la manifestación del 11-S a una reunión. La ANC presentó la cita como un éxito de la Diada y redobló el desafío al Govern.

La repuesta al ultimátum fue que en estos momentos no se dan las condiciones para una declaración unilateral de independencia (DUI). El Govern avisó a la Asamblea de que no trabaja con «deseos» y «proclamas» y que no quiere «tropezar con la misma piedra» y en los mismos «errores» que en octubre de 2017». La ANC cargó en la Diada contra la mesa de diálogo. En cambio, el Ejecutivo catalán replicó que la senda negociada con el Gobierno es la única vía «real» para conseguir un referéndum.

Respecto a la petición de comicios, Aragonès también fue categórico: «No habrá elecciones» . «No es una opción que contemplamos», afirmó la consejera de la Presidencia. Las posiciones maximalistas de la ANC y la guerra entre ERC y Junts hacen a día de hoy imposible que se rehaga la unidad secesionista. Son tales los recelos, que después de que Aragonès citara a la ANC y a Òmnium, el vicepresidente Puigneró (Junts) hizo lo propio en una reunión alternativa.

También en el Parlament

Por la cuestión de la DUI, Esquerra y Junts chocaron este martes en la Mesa del Parlament. Este órgano tumbó, con los votos del PSC y la abstención de ERC, una iniciativa legislativa popular que pedía reactivar la declaración unilateral de independencia.

La opción del adelanto electoral como consecuencia de la presión de la ANC está descartada, pero no lo está que se acabe rompiendo el Govern. Una parte de Junts es partidaria de salir ya del Ejecutivo, mientras que el otro sector apuesta por la continuidad. Una consulta en otoño entre la militancia puede acabar rompiendo la cuerda.