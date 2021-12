Aragonès promete potenciar las escuelas como «núcleo de la nación catalana»

El discurso navideño del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, venía este año condicionado por dos cuestiones: la polémica generada en torno al fallo que obliga a que los colegios catalanes impartan al menos un 25% de su horas lectivas en castellano y el giro dado a la legislatura con la ruptura del bloque independentista en la aprobación de los Presupuestos, que el pasado jueves salieron adelante en el Parlament sin la CUP y gracias a En Comú. A ambas cuestiones se refirió, siquiera de forma indirecta, el dirigente republicano.

La escenografía escogida para la intervención, celebrada por primera vez en el día de San Esteban, festivo en Cataluña en lugar del 30 de diciembre como solía ser habitual, fue ya en sí misma una declaración de intenciones. Aragonès habló desde uno de los primeros centros escolares en los que se aplicó la inmersión lingüística a mediados de los años ochenta, el Rosselló Pòrcel, de Santa Coloma de Gramenet, para lanzar un mensaje en clave interna, a las propias formaciones independentistas, y externa.

Hace una semana, el jefe del Ejecutivo catalán anunció que se pondrían profesores de refuerzo a los grupos con alumnos que han conseguido sentencias firmes para poder estudiar en castellano, pero también prometió inspecciones para garantizar que se imparten todas las clases previstas en catalán. «Tenemos que potenciar la escuela, su modelo lingüístico, su capacidad de cohesión y de generar oportunidades porque, sin ninguna duda -alegó este domingo- es el núcleo de la nación catalana».

Asegura que si el diálogo con el Gobierno no da resultados en 2022 buscará alternativas

El también dirigente de ERC situó dentro de ese objetivo la decisión de extender la gratuidad de la educación a los menores de dos años a partir del próximo curso. «Por el mismo motivo, estamos trabajando con toda la energía y toda la decisión para asegurar que la lengua catalana continúa jugando un papel neurálgico en el sistema educativo de Cataluña», remarcó.

Negociación

Sometido a las críticas de los anticapitalistas, con los que el pasado febrero alcanzó un acuerdo de investidura que, sin embargo, no ha tenido continuidad en la negociación de las cuentas públicas, y en permanente roce con sus socios de coalición y rivales de Junts per Catalunya, Aragonès insistió igualmente en que su compromiso con la autodeterminación y la amnistía de los encausados por el 'procès' sigue siendo firme. En todo caso, defendió la vía de negociación con el Gobierno elegida por su partido.

El presidente catalán aseguró que 2022 debe ser el año en el que se comience a «desbloquear el conflicto con el Estado» y en el que el diálogo empiece a arrojar «resultados tangibles». «También hemos de comenzar a construir alternativas, actuando con realismo, buscando el máximo consenso y aprendiendo del camino que hemos hecho hasta ahora por si la negociación se encalla y no aporta resultados -dijo, no obstante, de forma muy medida-. Porque de la misma manera que no estamos dispuestos a renunciar a la resolución democráica del conflicto político, tampoco estamos dispuestos a renunciar a la independencia».