Aragonès ve «mayorías» para gobernar, pero la oposición le advierte que está solo

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartado elecciones y ha abogado por una prórroga técnica de los presupuestos de unos 15 o 20 días. «No convocaré elecciones», ha afirmado. En su primera comparecencia parlamentaria tras la ruptura del Govern, Aragonès ha llamado este miércoles a los grupos de la Cámara catalana a no inhibirse de la gobernabilidad y a arrimar el hombro para llegar a acuerdos. Después de la salida de Junts del Gobierno catalán, el dirigente de ERC ha intervenido en el Parlament para dar cuenta de los cambios en su ejecutivo.

El jefe del Ejecutivo catalán apuesta por gobernar con 33 diputados, sobre 135, y de acuerdo a las tesis 'cholistas' aboga por ir partido a partido, en palabras del dirigente republicano pactar «media a media y proyecto a proyecto». «Las mayorías existen», ha asegurado el presidente de la Generalitat, hace falta «valentía y coraje», ha expresado. Pero de momento, esas mayorías solo las ve él porque la oposición cuestiona la viabilidad del nuevo gobierno de Aragonès al que ve solo.

El presidente catalán ha asegurado que no quería que se rompiera la coalición del Govern y ha emplazado a Junts a formar nuevas mayorías para tener presupuestos y resolver el conflicto político a través de un acuerdo de claridad. «Hay que abandonar los bloqueos y el inmovilismo», ha espetado a sus exsocios. «Que todo el mundo sume para sacar adelante el país y llegar a acuerdos y ententes», ha señalado. Aragonès ha dicho que no quería entrar en reproches con sus antiguos compañeros de gobierno, pero al mismo tiempo ha pedido que no se contribuya a «desprestigiar las instituciones». El dardo iba hacia la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, presente en la tribuna de invitados, que días atrás calificó el Govern de Aragonès de «ilegítimo».

Aragonès cuenta con Junts, CUP y comunes para aprobar los presupuestos y luego apuesta por la geometría variable para buscar pactos por un lado de tipo social, en clave feminista y de lucha contra el cambio climático y otros acuerdos en materia nacionalista para intentar hacer posible la celebración de un referéndum. «Será difícil pero encontraré las mayorías», ha dicho.

Desde la oposición, en cambio, le han recordado que solo tiene 33 diputados y que a día de hoy no cuenta con ningún apoyo, al margen del de ERC. «Solo no puede gobernar», le ha espetado el líder de la oposición, Salvador Illa. «Si no quiere elecciones, siéntese a negociar los Presupuestos», le ha ofrecido. Aragonès apuesta por Junts y los comunes y de momento no atiende el acuerdo que le proponen los socialistas. «Su gobierno es el más débil de la historia», según Illa, que ha advertido de que es «temerario rechazar ofertas». Junts le ha avisado de que no tiene la confianza de la Cámara catalana y de que su gobierno nace con «extrema debilidad». «No tiene ningún acuerdo con nadie», le ha espetado. «Hay 102 diputados que no le dan apoyo», ha asegurado, fijando la posición que mantendrá Junts en la oposición. «Tiene 33 diputados y hoy saldrá de aquí con el apoyo de 33 escaños», ha asegurado En Comú Podem. «No sabemos qué ofrece ni con quién quiere gobernar», ha señalado Jéssica Albiach.

Vox, Ciudadanos y el PP le han pedido que convoque elecciones. «Váyase, señor Aragonès», ha exclamado Ignacio Garriga, de la extrema derecha. La formación naranja ha instado al PSC a impulsar una moción de censura.