Aragonès llama a la unidad y al «reencuentro» del independentismo en el aniversario del 1-O

No despertó mucho entusiasmo en la Cámara catalana. De hecho, solo la apoyaron ERC y En Comú Podem. Aun así, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha vuelto a abogar por la vía canadiense para celebrar un referéndum. En el quinto aniversario del 1-O, el dirigente republicano ha defendido un pacto de claridad, como la ley de claridad del Canadá respecto al caso de Quebec, para ejercer la autodeterminación. «Hicimos el referéndum del 1-O y haremos que Cataluña vuelva a votar», se ha conjurado.

Esta fue su propuesta en el pasado debate de política general: un acuerdo de claridad, que no respaldó ni Junts, su socio en el Govern, y que pretende pactar con el Gobierno central «cuándo y cómo Cataluña debe poder ejercer de nuevo el derecho a decidir«. «Lo volveremos a hacer posible para dar respuesta a la amplia, sólida y transversal mayoría de la ciudadanía de Cataluña que quiere decidir en libertad el futuro del país», ha expresado en un discurso institucional, desde el Palau de la Generalitat. El Govern preparaba un acto oficial con todo el gobierno autonómico para reivindicar el 1-O, pero la crisis desatada tras la amenaza de Junts de ruptura y después de la destitución del vicepresidente, por parte de Aragonès, obligó a la administración catalana a suspender el acto.

La conmemoración del referéndum unilateral está, por tanto, marcada por el clima de ruptura entre ERC y Junts. Aragonès ha apelado al espíritu del 1-O para desencallar la crisis en el independentismo. «Tenemos que volver a encontrarnos. Volver a trabajar en positivo en aquello que nos une de forma incuestionable. En aquello que hoy todavía despierta todo nuestro orgullo», ha asegurado, en una alocución en la que ha ignorado a la mitad de la sociedad catalana, que no participó en el referéndum ilegal ni se siente interpelada por las cuestiones soberanistas. A su juicio, el proyecto que genera más consenso en la sociedad catalana es la autodeterminación y la amnistía.

El presidente ha defendido el pacto de claridad y ha instado al presidente del Gobierno a «poner fin a la represión», porque «no podemos dejar a nadie atrás», en plena negociación con Junts para sofocar o no el incendio. Los postconvergentes han dado 72 horas al presidente para llegar a un acuerdo. Junts amenaza con una consulta entre su militancia para decidir la salida del Govern. La consulta está convocada para el 6 y 7 de octubre. Junts trasladó ayer una primera propuesta de acuerdo a ERC, con cuatro condiciones: restituir a Puigneró y concreciones y calendario para los tres puntos que Junts considera que se están incumpliendo del acuerdo de investidura (crear una dirección estratégica independentista, replantear la mesa de diálogo, y unidad de acción de ERC y Junts en el Congreso).

El presidente de la Generalitat ha rechazado la restitución de Jordi Puigneró como vicepresidente. En una entrevista en 'La Vanguardia' ha afirmado que es evidente que la propuesta de Junts está pensada para no llegar a ningún acuerdo y ha añadido que «si tienen una propuesta seria, con voluntad de acordar», sí la valorará. El jefe del Ejecutivo insta a sus socios a que tomen una decisión rápida y que sea definitiva: «Y, si no lo hacen, la tomaré yo. He demostrado que cuando se han de tomar decisiones, aunque sean dolorosas como el cese del vicepresidente, las tomo sin miedo porque tengo claro hacia dónde hay que ir», ha advertido.

ERC y Junts están a punto de romper en el Gobierno catalán y se disputan también la autoría del 1-O. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, reivindicó ayer que ERC fue el principal artífice de la organización del 1-O. Las formaciones nacionalistas se le han echado encima. «Ya basta de hacer partidismo con el 1-O. El 1-O es de toda la gente, de los partidos, de las organizaciones y de toda la gente que se organizó para poder votar», ha recriminado la CUP. Carles Puigdemont, de Junts, ha asegurado que fue «un referéndum de la gente, del país entero» y ha defendido que sigue sobreviviendo «a sus ilusos enterradores y manipuladores». Òmnium ha llamado a abrir un nuevo ciclo político para desbloquear la «parálisis» actual del Govern. La entidad ha reclamado abandonar la «batalla partidista y la disputa estéril» entre los independentistas.

Las celebraciones por el 1-O concluyen esta tarde con una manifestación convocada por la ANC, Òmnium y el Consejo para la República en Barcelona para reivindicar la vigencia del mandato del 1-O. Intervendrá Carles Puigdemont. ERC sí acudirá, a diferencia de la manifestación de la Diada. También estarán las demás fuerzas nacionalistas y las entidades sociales. El clima hostil que se vivió en el 11-S contra el Govern y contra ERC se repetirá esta tarde.