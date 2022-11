Aragonès levanta el veto a pactar los Presupuestos catalanes con el PSC

La negociación de los Presupuestos de Cataluña mantiene las dudas, pero unos y otros empiezan a moverse. El Govern afirmaba hasta la fecha que sus socios eran Junts, CUP y comunes. En cambio, su prioridad ahora es aprobar las Cuentas, sea con quien sea. Pere Aragonès ha levantado por completo el veto a acordar las Cuentas con el PSC.

El Gobierno catalán y el PSC han mantenido este jueves una nueva reunión, la segunda entre ambos. La consejera de Economía, Natalia Mas, ha afirmado antes del encuentro que habrá prórroga técnica de los Presupuestos, que no podrán entrar en vigor el 1 de enero, y al mismo tiempo ha señalado que el Ejecutivo catalán está abierto a «todo el mundo» para aprobar los números de la Generalitat. Los socios prioritarios hasta ahora eran Junts, comunes y la CUP. El Govern abre el abanico a los socialistas.

El propio presidente de ERC, Oriol Junqueras, fue quien vetó a los socialistas, a los que acusó de no estar comprometidos con la desjudicialización. La negociación para reformar el Código Penal ha hecho cambiar de postura a los republicanos. De momento, el Govern considera que tiene las conversaciones más avanzadas con los comunes, que ya han traslado su propuesta negociadora. El PSC, en cualquier caso, considera que el Govern sigue sin definirse. «No sabemos si quieren pactar con nosotros o quieren ir a prórroga presupuestaria», han afirmado fuentes socialistas tras el encuentro. Estas mismas fuentes han informado que han salido decepcionadas de la reunión. Entre otras razones porque en la delegación catalana no había ningún consejero. Los socialistas creen que Aragonès va tarde. Aun así, mantienen la mano tendida. Y afirman que la negociación no ha empezado todavía.

Mientras, los empresarios catalanes han presionado este jueves al Govern y al PSC para que se pongan de acuerdo. «Es la necesaria aprobación de unos presupuestos para que el gobierno de la Generalitat pueda ejercer sus tareas en beneficio de todos los ciudadanos», según el Círculo de Economía. «La única manera de sacar adelante los presupuestos es mediante un acuerdo entre las principales fuerzas políticas. En el fondo, ello supone una oportunidad para salir de la dinámica de bloques en la que lleva instalada la política catalana desde hace años», ha señalado el lobby empresarial. «Hoy la prórroga presupuestaria no es una opción. La economía catalana todavía no se ha recuperado del golpe que supuso la pandemia, y la crisis energética y las presiones inflacionistas vuelven a poner en aprietos a los colectivos más vulnerables y a amplios sectores del tejido productivo del país», ha presionado al presidente de la Generalitat.