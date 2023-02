Aragonès e Illa ya ejercen de 'pareja de hecho' parlamentaria

Niegan que haya vuelto el tripartito de izquierdas a Cataluña, pero el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el líder de la oposición, Salvador Illa, han exhibido este miércoles sintonía política, en la sesión de control al Govern en el Parlament, y han defendido el acuerdo sobre presupuestos frente a los grupos de la oposición. «Salgan de la burbuja, bajen de la estratosfera, atendamos a las necesidades de la ciudadanía», ha asegurado el jefe del Ejecutivo catalán. «El objetivo es mejorar la vida de los ciudadanos», ha señalado el primer secretario del PSC.

Ambos han celebrado el pacto que permitirá al Govern aprobar sus cuentas por segundo año consecutivo. «Algunas cosas han cambiado a mejor» estos días en Cataluña, según Illa. «Hemos llegado a un buen acuerdo, son unos buenos presupuestos de país», ha considerado el presidente catalán, que ha agradecido a los socialistas y a los comunes su «contribución» a que Cataluña pueda tener presupuestos este año. Desde que el Govern y el PSC anunciaron que habían cerrado un pacto, el miércoles pasado, Aragonès no había agradecido aún públicamente el apoyo de los socialistas.

Un pacto que han criticado desde la bancada de la oposición, desde PP y Ciudadanos, hasta Junts y la CUP. El PP ha acusado a Aragonès de mentir, pues en campaña electoral aseguró que no pactaría con los socialistas. «¿Tenía alguna duda de que el PSC le salvaría la papeleta?», le ha espetado Ciudadanos. La CUP le ha reprochado que pactar con los socialistas no ayuda a avanzar hacia la independencia. Esta misma crítica ha hecho Junts.

El portavoz juntero, Albert Batet, ha vuelto a engancharse dialécticamente con Pere Aragonès. «Recuperando el tripartito no se hace la independencia», ha recordado el dirigente de Junts. «Abandonando el Govern e instando a una cuestión de confianza tampoco se construye la independencia», «con consignas no se avanza hacia la independencia», le ha replicado el jefe del Ejecutivo catalán, que ha exhibido en la sesión parlamentaria su perfil más pragmático. «Hablo del día día, de mejorar el día a día», ha asegurado, eso sí, insistiendo en que también trabaja por que Cataluña sea un estado independiente. Y ha advertido al Gobierno de que los casos de espionaje o de policías infiltrados en los movimientos secesionistas no conseguirán que «retroceda de sus convicciones».