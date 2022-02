Aragonès se escuda en la Constitución para dar plantón a la conferencia de presidentes

Sesión de control al Govern en la Cámara catalana marcada por el anuncio realizado ayer por la Generalitat de que Pere Aragonès no participará el próximo viernes en la conferencia de presidentes autonómicos convocada por Pedro Sánchez, con la presencia del Rey, en la isla de La Palma. PSC, Ciudadanos y el PP han reprochado este miércoles al presidente de la Generalitat que deje «vacía» la silla de Cataluña en la reunión con el resto de autonomías y el Gobierno. Aragonès se ha escudado en la Constitución y en el Estatuto de autonomía para no acudir. En una respuesta al líder de la oposición, Salvador Illa, el jefe del Ejecutivo catalán ha asegurado que «no está obligado a participar» y entre los argumentos que ha puesto sobre la mesa está el hecho de que ni la Constitución ni el Estatut recogen entre sus artículos la conferencia de presidentes.

«Me decepciona» por no acudir, le ha reprochado Illa, que le ha preguntado cómo piensa defender los intereses de Cataluña. La respuesta, sorprendente para un dirigente independentista, ha sido que lo hará «exigiendo el cumplimiento del Estatuto». «Practique el diálogo», le ha emplazado el dirigente socialista, que le ha afeado que será el único presidente autonómico que no estará presente en La Palma. Según Aragonès, la reunión no es útil, porque cada presidente solo tiene cinco minutos para intervenir y ni siquiera hay posibilidad de llegar a acuerdos. Aragonès ha acusado al Gobierno de no haber aceptado incluir en el orden del día cuestiones como el fondo covid, la cogobernanza o el reparto de los fondos europeos, como asegura que habían reclamado varios presidentes autonómicos. El president ha negado que se sienta superior a nadie, como le ha espetado la diputada del PP, Lorena Roldán. El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, no ha participado en la sesión de control de este miércoles. «Señor Aragonès, usted es el presidente de una comunidad autónoma, no haga campana, no deje la silla vacía, para eso se le paga el sueldo con el dinero de todos los catalanes, no solo de los que le votaron a usted», ha señalado Carlos Carrizosa, de Ciudadanos.

Mientras, la sesión de control ha dejado un nuevo capítulo de la lucha interna que vive el independentismo. Tanto Junts como la CUP, basándose en los resultados de la comisión bilateral Estado-Generalitat, celebrada el viernes, han instado al presidente de la Generalitat a que dé por acabada la vía del diálogo con el Gobierno. El grupo de Junts ha vuelto a instar a Aragonès a que rehaga la unidad en el nacionalismo sobre la base de una «dirección colegiada» para poder avanzar hacia la secesión. Esta fue la propuesta que lanzó Carles Puigdemont el lunes pasado. A su juicio, el 'procés' debe estar dirigido desde la Generalitat y desde Waterloo.

Aragonès ha replicado que trabajará por la «unidad de acción», pero siempre «reforzando las instituciones catalanes», lo que quiere decir que quien manda es él y que no está de dispuesto a diluir el poder presidencial, compartiéndolo con Waterloo. «La comisión bilateral fue una tomadura de pelo», ha afirmado el portavoz postconvergente, Albert Batet. «Ni aeropuerto, ni puerto, ni cercanías, nada de nada, un engaño; ni hay mesa de diálogo», ha asegurado. «No estamos en un proceso de negociación estamos en proceso de negación», ha dicho. La CUP le ha reprochado que acuda a la cena del Mobile junto al Rey, el domingo que viene en Barcelona. «No dejaré que me desplace de la representación del país un monarca a quien no ha elegido nadie», ha rematado el president. Los anticapitalistas también le han criticado por sentarse a negociar en la bilateral, pues a su juicio da una imagen de normalidad en las relaciones con el Gobierno y de estabilidad en el conflicto.