Aragonès calibra la salud de su gobierno con Junts en el debate de política general

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, afronta a partir de este martes y hasta el viernes el segundo debate de política general en el Parlament, desde su investidura en mayo de 2021. Como la del año pasado, la cita llega marcada por la tensión entre los dos socios de gobierno, ERC y Junts.

El pleno en la Cámara catalana servirá para calibrar cómo está la coalición independentista, después de que los junteros amenazaran con la ruptura, y para ver con cuántos apoyos cuenta el Govern para aprobar los Presupuestos autonómicos. El año pasado lo hizo con los comunes, que vuelven a ofrecerse como salvavidas del Ejecutivo catalán. En Comú Podem tiene sintonía con ERC en materia económica y también en clave de resolución del conflicto. La líder de los comunes, Jéssica Albiach, presionó este lunes al Gobierno central para que la reforma del delito de sedición forme parte de los acuerdos de la próxima reunión de la mesa de diálogo, que está previsto que se celebre antes de final de año.

ERC y Junts habían rebajado la tensión en los últimos días, pero en la víspera del debate volvieron a la carga. Los republicanos instaron a los de Puigdemont a reforzar el Govern y les advirtió de que no es el momento de desestabilizar la administración autonómica. En ERC creen que Junts no acabará saliendo del gobierno, porque entienden que si lo hace, el partido de Puigdemont y Borràs se romperá. En Junts, mientras, insistieron en recordar que la amenaza de dinamitar la coalición no se ha aparcado y sigue vigente. Los postconvergentes acusan a Pere Aragonès de no haber cumplido el pacto de legislatura. «Con este Govern no se avanza hacia la independencia», afirmó Laura Borràs, días atrás en el diario 'Ara'.

Junts está dividido. El sector afín a Borràs es partidario de romper ya el Gobierno catalán, en cambio, el sector oficialista, liderado por Jordi Turull, que incluye a buena parte de los consejeros de Junts en la Generalitat, rechazan salir del consejo de gobierno. Al menos hasta las elecciones. Junts le lanzó un ultimátum a Aragonès, para que moviera ficha en clave de 'procés' durante el debate de política general, pero acabó por retirarlo. El sector más pragmático de la formación se está imponiendo a nivel interno a los rupturistas. En cualquier caso, los junteros se han comprometido con sus bases a convocar una consulta para decidir el futuro del Govern. Una consulta que amenazaban que fuera inmediata tras el debate, si Aragonès no ponía la directa hacia la independencia, pero que ahora está sin fecha.

Junts ha tratado de presionar al presidente de la Generalitat para que variara el rumbo. Le pedían que liquidara la mesa de diálogo, rompiera con el PSOE en el Congreso y constituyera un estado mayor del independentismo, como en 2017. Aragonès se ha mantenido firme y de momento no ha atendido las reclamaciones de sus socios.

Según ERC, en el debate presentará una propuesta de país, un «frente amplio» por la autodeterminación, que vaya más allá de las filas independentistas. Junts ha dejado caer que, en función de las propuestas que haga Aragonès en el debate de política general, tomará las decisiones oportunas, sin descartar la ruptura. Se ha trabajado discretamente para que el debate vaya bien, afirmó el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, de Junts. ERC agregó que tratará de evitar que la sesión parlamentaria sea el «escenario de una división».