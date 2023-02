Aragonès avisa a Sánchez: «No abandonamos el independentismo»

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha esforzado este viernes en trasladar el mensaje de que el acuerdo suscrito con los socialistas para aprobar los presupuestos catalanes no implica que entierre su apuesta por ejercer la autodeterminación. «Es un acuerdo de presupuestos, no va más allá», ha afirmado en una entrevista en TV3, el día después de que el Govern iniciara la tramitación parlamentaria de las cuentas autonómicas tras el pacto con el PSC y los comunes. «No abandonamos el independentismo», ha advertido a quienes en el secesionismo ya fruncen el ceño y ven en el acuerdo de ERC con los socialistas una renuncia de los republicanos a seguir con su hoja de ruta soberanista. «Confundir un presupuesto con un referéndum no es adecuado», ha asegurado.

Aragonès se ha mostrado convencido de que Cataluña celebrará un referéndum sobre la independencia cuando las fuerzas nacionalistas tengan la suficiente fuerza como para sentar al Gobierno a negociar una consulta que sea reconocida por la comunidad internacional. En este punto, ERC sí se ha movido respecto a sus posiciones anteriores. El presidente de la Generalitat ha aparcado la vía unilateral y aboga por un referéndum acordado. No tiene prisa. Por ello, ha llamado a la unidad del independentismo, para remar todos en la misma dirección y pactar una hoja de ruta que pueda trasladar a Pedro Sánchez en la mesa de diálogo.

La receta, según Aragonès, es unidad y movilización. Ninguno de estos ingredientes se dan en estos momentos. Junts y la CUP están en la oposición y rechazan la propuesta de ERC de un acuerdo de claridad y la capacidad de movilización de las plataformas civiles se ha reducido considerablemente. «Si el Estado no ve unidad, no se moverá», ha asegurado. Si alguna fuerza política no ve que el acuerdo de claridad es el camino a seguir, Aragonès les ha instado a presentar una propuesta, que se ha comprometido a estudiar. En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo catalán está convencido de que, tarde o temprano, el Gobierno aceptará un referéndum. «No es fácil, pero tiempo al tiempo», ha vaticinado. «Aprobaron los indultos y la reforma del Código Penal», ha señalado. Se trata, a su juicio, de acumular fuerza y que los votos de los grupos independentistas sean decisivos en el Congreso.