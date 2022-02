Aragonès avisa a Sánchez que necesitará al independentismo para continuar en la Moncloa El presidente de la Generalitat no tiene previsto acudir a la conferencia de presidentes autonómicos si no se reactiva la mesa de diálogo

Segundo toque de atención del presidente de la Generalitat a Pedro Sánchez en solo 48 horas, urgiéndole a que afronte el conflicto político en Cataluña, lo saque del bloqueo y convoque cuanto antes la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern catalán. Aragonès ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno de que si quiere mantenerse en la Moncloa, ya sea en lo que queda de legislatura como en una eventual próxima reelección tras las elecciones generales, necesitará al independentismo catalán, y en concreto a ERC. Y ha puesto el acento en que Esquerra se avino a apoyar la investidura de Sánchez a cambio de la reactivación de la mesa de diálogo y que si quiere continuar en la Moncloa tiene que haber «avances y acuerdos» en la negociación sobre la cuestión catalana, más allá de los indultos o de reconocer que existe un conflicto que se ha de abordar desde la política. «Sabe que, si quiere continuar ejerciendo responsabilidades, deberá volver a hablar y llegar a acuerdos», ha presionado. «Creo en la mesa», ha reiterado.

El mensaje del dirigente republicano llega dos días después de la conferencia que pronunció en Barcelona en la que advirtió a los socialistas del riesgo a que gobierne la derecha con la extrema derecha si el Gobierno actual no da pasos en la resolución del conflicto catalán y acepta negociar un referéndum. «Si quiere seguir como presidente, tiene que llegar a acuerdos», ha afirmado el presidente de la Generalitat en TV3. «Necesitamos el compromiso para avanzar, el Gobierno debe decir qué propuesta política tiene para Cataluña», ha señalado.

ERC necesita una visualización de que el diálogo da algún resultado esta legislatura, porque siente la presión de Junts y la CUP, que llevan meses avisando de que las conversaciones con el Gobierno son una vía muerta y de que es necesario activar la unilateralidad. Mientras el presidente del Gobierno ignore la convocatoria de la mesa tal y como le exigen desde el Palau de la Generalitat, Pere Aragonès ha decidido no acudir a la conferencia de presidentes autonómicos en La Palma, junto a Pedro Sánchez. «Ahora mismo», ha dicho el dirigente independentismo, no tiene previsto participar. «Ir allí para hablar cinco minutos pendiente del cronómetro y que no haya ningún punto de acuerdo no es demasiado útil«, ha afirmado. Aragonès presiona a Sánchez con la conferencia de presidentes para ceda desbloqueando la próxima cita entre la Moncloa y el Pala de la Generalitat para abordar la cuestión catalana. «Más allá de encontrarse y hacer una foto, las cosas se tienen que trabajar y hacer propuestas de acuerdo», ha dicho.

Igual que en la conferencia del lunes, Aragonès ha lanzado esta mañana dos mensajes: uno en clave española y otro en clave independentista. Carles Puigdemont cargó ayer contra el presidente de la Generalitat, pues a su juicio no respetó la estrategia del exilio. Puigdemont le acusó de utilizarlo en la negociación con el Gobierno. «No quiero negociar en nombre de nadie», ha aclarado este miércoles. También ha negado que ERC negociara los indultos con Sánchez.