Aragonès asume que la mesa de diálogo no se reunirá a corto plazo

El Govern ha asumido este martes que la mesa de diálogo con el Gobierno para abordar la cuestión catalana no se reunirá, al menos, a corto plazo. La Moncloa y el Palau de la Generalitat, en el último encuentro de este foro celebrado el año pasado en el mes de julio, acordaron una segunda cita para 2022, en torno a finales de año. También acordaron avanzar en la carpeta de la desjudicialización. El Gobierno cedió a las exigencias de ERC, derogando el delito de sedición y reformando el de malversación, pero en cambio, descartó una nueva reunión de la mesa. Sánchez, tras la negociación sobre el Código Penal y con los presupuestos ya aprobados, ha relegado el diálogo con los independentistas sobre el pleito catalán, ante el inminente horizonte electoral de 2023.

El Ejecutivo catalán aún confiaba ayer lunes en un nuevo encuentro de la mesa, pero la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ya ha dado por hecho este martes que este foro no se reunirá en los próximos días y semanas. Eso sí, ha señalado que aunque no haya foto formal de las dos administraciones sentadas juntas, los contactos y la negociación continúan. Como en ocasiones anteriores, Plaja ha señalado que las conversaciones seguirán de forma discreta y hasta que no haya avances o cuestiones acordadas, la mesa no volverá a convocarse. «Los avances en la carpeta de la desjudicialización son evidentes», ha afirmado, tras felicitarse por la reforma del Código Penal y avances en la causa del Tribunal de Cuentas. «Nuestro objetivo no es la foto por la foto, sino los resultados y estos se han conseguido», ha asegurado tras la primera reunión del año del consejo ejecutivo de la Generalitat.

Plaja cree que la «presión» política y el ruido que ha existido en el Congreso como consecuencia de la crisis institucional entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial son las causas por las que Sánchez ha descartado la reunión prevista para el mes de diciembre. En cualquier caso, el Govern se conjura para mantener el diálogo y llama a avanzar ya a la «segunda fase» de este proceso de negociación, que pasa a su juicio por afrontar la cuestión de fondo, la de la resolución del conflicto, que según Aragonès debería ser a través de un referéndum. El Govern niega que el 'procés' se haya acabado, tal y como señala Pedro Sánchez. «El conflicto sigue más vigente que nunca», según Plaja, que se ha felicitado por los cambios en la cúpula del Tribunal Constitucional. En concreto, ha apuntado que las declaraciones de María Luisa Segoviano, nueva magistrada del TC, que dijo que la autodeterminación es algo «complejo» que «hay que estudiar», son «lógicas» y «razonables». Tarde o temprano, el Estado tendrá que «afrontar» este asunto, ha advertido.

En materia de presupuestos catalanes, el Govern espera novedades en los próximos días y ha avanzado que está a las puertas de un acuerdo con el PSC. Plaja ha reclamado a los socialistas que no dilaten más el pacto. «Ya hay entendimiento y ahora lo que falta es voluntad política» para cerrar los flecos del pacto, según Plaja. Aragonès aún confía en que Junts se sume también al consenso y les avisa de que no puede esperar mucho más.