Aragonès no acudirá a la manifestación independentista del 11-S

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no participará este año en la manifestación independentista que organizan la ANC y Òmnium Cultural con motivo de la Diada de Cataluña del 11-S. Aragonès llevaba días deshojando la margarita y finalmente se ha decantado por dar plantón a las entidades nacionalistas desde el argumento de que no considera coherente acudir a una protesta que este año pone el foco de la crítica en los partidos independentistas catalanes y en el Govern y no contra el Estado español.

Aragonès sí participó el año pasado, su primer año de mandato, y lo hizo junto a la cúpula de su partido, rodeado de consejeros del Govern y muy protegido por la seguridad. Hubo pitos, abucheos e insultos. Hay una parte del independentismo que considera que Aragonès, el Govern y ERC han renunciado a la secesión y han dado marcha atrás hacia el autonomismo. Le acusan de haberse rendido ante el Estado a través de la mesa de diálogo. Su ausencia es una prueba más del clima crispado que hay en el independentismo y de la enorme división.

El lema de este año de la manifestación de la Diada, que cumple el décimo aniversario desde el inicio del 'procés', es «Volvamos para vencer. Independencia». Y tiene como objetivo, según los organizadores, «situar de nuevo la independencia en el centro de la política catalana». Participarán miles de personas, pero no las multitudes de los años del 'procés'. La ANC «lamenta la inacción de los partidos por haber abandonado el camino hacia la independencia«, a pesar del »mandato del referéndum del 1-O y la mayoría independentista en las elecciones al Parlament». Por ello, trata de fijar un horizonte para la independencia (2025) y reivindica la fuerza de la gente como la «única que puede liberar al país». El carácter antipartidos y antipolítico que ha adoptado una parte del independentismo, que ve en las formaciones un freno y un obstáculo para sus aspiraciones, es en parte lo que lleva a Aragonès a no acudir a la manifestación, pero sí encabezará todos los actos institucionales.

Luego está el cálculo político. El independentismo más radical le estaba preparando una encerrona. Este sector ya boicoteó el acto de homenaje a las víctimas del atentado yihadista de las Ramblas del 17-A de 2017 y para esta ocasión a Aragonès le esperaba una buena pitada por parte de los más radicales. El año pasado, ya escuchó abucheos e insultos y el clima crispado en el nacionalismo invita a pensar que este año la bronca podía ser mayor. No es, en cualquier caso, el primer presidente independentista que se ausenta de la cita que mide la temperatura del movimiento secesionista. Artur Mas causó baja para preservar su papel institucional como presidente en todas las Diadas mientras fue jefe del Ejecutivo (del 12 al 15). Puigdemont y Torra no faltaron a la cita. «Si no asiste no estará implicado con la independencia», ha advertido la presidenta de la entidad soberanista, Dolors Feliu en La Vanguardia. Un político que no quiere ir a un lugar «en el que se sabe que habrá centenares de miles de personas tiene un problema», ha rematado.