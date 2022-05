Aragonès advierte a Sánchez de que está «dinamitando» la vía de diálogo

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno, de que con la gestión que está haciendo de la crisis del caso Pegasus está «dinamitando la vía del diálogo y la negociación» con Cataluña. Aragonès, en la inauguración de las jornadas anuales del Círculo de Economía, ha exigido a Sánchez un «punto de inflexión» en la administración del escándalo de espionaje que permita reconducir la crisis en las relaciones entre los dos gobiernos, que están bajo mínimos, según la parte catalana. Este punto de inflexión, según ha detallado el jefe del Ejecutivo catalán, debe pasar por la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno.

El aviso ha llegado el día después de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, avisara al Gobierno de que puede «cargarse la legislatura» si no mueve ficha y atiende las reclamaciones de los independentistas de una comisión de investigación y explicaciones que «aclaren toda las sospechas», según ha señalado Aragonès. Si no hay punto de inflexión y la Moncloa no depura responsabilidades, la legislatura puede dar un «cambio de rumbo». «La estabilidad se ha de cuidar», «ERC irá analizando caso a caso» en las votaciones en el Congreso, ha apuntado. Eso sí, también ha dicho que ya sabe cuál es la alternativa al actual Gobierno socialista.

A pesar del anuncio que hizo el Gobierno el lunes pasado, que reveló que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también fueron espiados, el Govern no afloja en su encontronazo con el Ejecutivo. El presidente catalán ha mostrado su «indignación», pues a su juicio, el Gobierno no está gestionando con el mismo celo el espionaje que afecta a Sánchez y a Robles que el que sufrieron 65 dirigentes independentistas catalanes y vascos. «No puede haber un espionaje bueno y justificable y otro malo e injustificable», ha censurado Aragonès. A pesar de que el CNI apunta ya a los servicios de inteligencia de Marruecos como autores del espionaje al Gobierno, el Govern mantiene el foco sobre los servicios secretos españoles como responsables de haber espiado a los dirigentes nacionalistas.

Javier Faus, presidente del Círculo de Economía, ha pedido al presidente de la Generalitat «unidad, realismo y pragmatismo», así como estabilidad política y seguridad jurídica en su acción política. En una nota de opinión, los empresarios catalanes llaman al Gobierno y al PP a aparcar sus diferencias y a acordar una especie de reedición de los Pactos de la Moncloa para afrontar la crisis que se deriva de la guerra de Ucrania. «La paz social pende de un hilo», según los empresarios catalanes. Por ello, creen que necesaria la «unidad» de las instituciones, partidos y agentes sociales, tanto en Cataluña y como en toda España. «Los españoles, a través de los líderes políticos y los agentes sociales, demostramos durante la Transición, con los Pactos de la Moncloa, que sabemos hacer lo que la situación exige. Una muestra de madurez que ahora debemos actualizar». En las jornadas del Círculo estarán presentes hasta el viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, el líder de la oposición o el presidente de la Generalitat.