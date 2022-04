Aragonès advierte a Sánchez de que peligra la estabilidad parlamentaria del Gobierno

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que peligra la estabilidad que ERC da al Ejecutivo central en el Congreso. Aragonès ha apuntado esta mañana directamente al CNI como responsable del espionaje masivo que ha afectado a una sesentena de dirigentes independentistas, entre otros los últimos cuatro presidentes de la Generalitat. «No hay que ser Sherlock Holmes para señalar al CNI», ha ironizado. «Esto no va de unos espías que van a la suya», ha dicho, y ha señalado que desconoce si lo sabía algún ministro. «Deberían aclararlo», ha presionado, si se creen la «agenda del reencuentro.

El dirigente republicano anunció ayer que congela sus relaciones con el Gobierno, tanto en lo que afecta a la comisión mixta Estado-Generalitat como a la mesa de diálogo, aunque mantiene la intención de seguir negociando la resolución del conflicto catalán y exige gestos al Gobierno para tratar de rebajar la tensión. De un lado, ha considerado «conveniente» mantener una reunión cara a cara con Pedro Sánchez. Aragonès ha señalado que aún no ha hablado con el presidente del Gobierno y que en las últimas horas han intercambiado mensajes de móvil. De momento, Aragonès viajará mañana a Madrid para reunirse con los grupos parlamentarios afectados por el espionaje (ERC, Junts, CUP y EH Bildu). Además del encuentro, el jefe del Ejecutivo autonómico ha reclamado una investigación interna en el Gobierno que aclare quién autorizó la compra del programa Pegasus y qué ministro tenía conocimiento del presunto espionaje.

También pide al Ejecutivo que no bloquee la comisión de investigación en el Congreso. «Esto no se despacha con una declaraciones de la ministra portavoz», ha asegurado en Rac-1. Si el Govern considera que el Gobierno no da pasos para intentar aclarar la investigación, Aragonès ha avisado de que ERC deberá debatir si ha de continuar como hasta ahora en su relación con el PSOE, pero ha considerado que será «muy difícil» que los republicanos continúen garantizando la estabilidad parlamentaria. La votación de la reforma laboral ya fue el primer aviso. «Esto no puede continuar igual», ha asegurado. Peligra la estabilidad, ha dicho. Aunque también ha apuntado que no puede tumbar algunos proyectos en proceso de negociación con el Gobierno para no «hacernos daño a nosotros mismos». «Para llegar a acuerdos del día a día» y también para avanzar en la mesa de diálogo, a su juicio, es necesario «rehacer las confianzas». «Si no hay asunción de responsabilidades, la estabilidad parlamentaria no podrá seguir» como hasta ahora, ha asegurado. El independentismo más radical, como el que abandera Carles Puigdemont, presiona a ERC para que rompa con el PSOE.

Por su parte, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha reclamado la dimisión del presidente del Gobierno.