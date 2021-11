Aragonès advierte: «No cambiaré el modelo lingüístico»

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido en que su Gobierno no moverá ni una coma del modelo lingüístico catalán, a pesar de la resolución del Tribunal Supremo, que ha ratificado la sentencia del TSJC, que establece que la escuela catalana tiene que impartir al menos el 25% de las asignaturas en castellano. Por dos veces, Aragonès ha advertido este vierne de que el Ejecutivo catalán no acatará el fallo judicial. «La Generalitat mantendrá el modelo actual», ha afirmado en una conferencia en la UPF. «No cambiaremos el modelo», ha asegurado. Es más, el dirigente republicano ha garantizado que no dejarán solos a los centros y a los docentes y que el Govern asumirá toda la «responsabilidad jurídica y política» de mantener el modelo actual.

A su juicio, el sistema de inmersión que rige en Cataluña, que fija el catalán como única lengua vehicular en la escuela pública y concertada, se ha de «perfeccionar». Eso sí, ha advertido de que todos los cambios que se introduzcan en el modelo pedagógico serán para hacer precisamente lo «contrario» de lo que exigen el Supremo y el TSJC. Es decir, considera que en lugar de aumentar el castellano y reducir el número de horas en catalán, lo que hace falta es asegurar su blindaje jurídico. Por ello, ha llamado a las fuerzas catalanistas a impulsar un «pacto nacional» por la lengua, como el que hace 40 años propició la puesta en marcha del sistema de inmersión. Aragonès apuesta por actualizar el consenso de hace cuatro décadas y se compromete a hacerlo a partir de enero de 2022. En estos momentos, hay cinco de las ocho formaciones en el Parlamento catalán que defienden el modelo catalán: PSC, ERC, Junts, En Comú Podem y la CUP. Lo socialistas, no obstante, ya no lo defienden como antaño. El presidente de la Generalitat ha abogado además por reformar la corporación catalana de medios audiovisuales. «Hay que poner al día TV3», ha afirmado. «Hace falta una nueva oferta audiovisual en catalán para blindar la lengua», ha rematado.

En clave de estrategia soberanista, el presidente de la Generalitat sigue sin dar por muerta la mayoría independentista, a pesar del rechazo de la CUP a sus cuentas y de que tuviera que acordar con los comunes su tramitación parlamentaria. Aun así, Aragonès se ha comprometido a «respetar» el acuerdo que ERC y los anticapitalistas suscribieron para su investidura. «Lo respetaré y de aquí dos años llevaremos los resultados de la mesa de negociación, los explicaremos y evaluaremos si se tiene que mejorar o no, cómo debe continuar o si se decide que no debe tirar adelante», ha afirmado. El pacto con la CUP implicaba además que a los dos años deberá someterse a una moción de confianza. El dirigente republicano ha señalado que su proyecto político va más allá de una legislatura. Su voluntad, ha dicho, es seguir, ya que a su entender la «resolución del conflicto» necesita más de un mandato.