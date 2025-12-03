Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cristóbal Montoro Efe

Anticorrupción rechaza archivar el 'caso Montoro': «Son actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología»

La Fiscalía insiste en que los indicios apuntan a que las gasistas pagaron a Equipo Económico por su influencia en Hacienda para conseguir normativas favorables

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:43

Comenta

Anticorrupción rechaza de plano dar carpetazo al 'caso Montoro'. Es más, en un escrito dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, ... Rubén Rus, la Fiscalía da un serio espaldarazo a esta causa, negando que se trate de una investigación de carácter «político», como insinúan algunas de las defensas, y remarcando que en la investigación hay ya indicios de que «grave corrupción».

