Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya esta validado el material» La UCO concluye que De Aldama «influyó» en el Gobierno canario a través de la pareja formada por Ábalos y Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala a Ángel Víctor Torres como una pieza fundamental en el engranaje para que la trama Koldo extendiera sus tentáculos en Canarias con la venta de mascarillas. En su ultimo informe de más de 300 páginas que la UCO ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la Guardia Civil concluye que Víctor de Aldama «influyó» en el Ejecutivo autonómico canario de Torres para la adjudicación de esos polémicos contratos sanitarios de emergencia «mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos».

En su informe la UCO hace hincapié en la ayuda a la trama corrupta del actual ministro de Política Territorial basándose en los mensajes que Torres envió a Koldo García informándole de las gestiones que él personalmente estaba haciendo con sus subordinados para favorecer a la empresa de De Aldama y que el propio exasesor de Ábalos rebotó a su vez al empresario para demostrar que las negociaciones iban por buen camino. «Sé que me llamaste hoy. Esta noche te llamo. Tranquilo, que estoy con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad», le escribió Torres a Koldo el 1 de julio de 2020. Dos días después, el entonces presidente insular siguió tranquilizando al exasesor de Ábalos: «Estoy encima de tu pago. Está validado el material. Hacienda ya ha hecho el trámite: ya la tiene cargada para liberar el pago».

Esos mensajes recogidos por la UCO también ponen de manifiesto que fue Torres el que involucró al entonces viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, para acelerar los pagos a la empresa apadrinada por la trama corrupta.

El Gobierno de Canarias, que Torres dirigió de julio de 2019 a julio de 2023, cerró en de 2020 por valor de más de 12,2 millones de euros tres contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. -la empresa del conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama- para proveer a los hospitales de las islas de 4,75 millones de mascarillas FFP2 o K95.

El primer contrato, en abril de 2020, tuvo importe de 6,87 millones de euros, cantidad que luego se redujo a 2,09 millones por la inferior calidad del material. El segundo se firmó también en abril por 4,77 millones; y el tercero, en mayo, por 5 millones de euros. A esa cantidad se sumó un pago de 417.814 euros por fletes aéreos, transporte y seguro de transporte de las mascarillas adquiridas.

Entre las irregularidades encontradas figura que el hecho de que la administración insular siguió confiando en la empresa de De Aldama a pesar de que en la primera remesa envió 837.00 mascarillas falsificadas que no cumplían con los estándares de calidad.

En toda esta operación de compra de mascarillas, según acreditan los mensajes y los audios incorporados a la causa, tuvo un papel central como intermediario Koldo García, quien entonces era asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y nada tenía que ver con Sanidad. Hay numerosos mensajes de audio y de WhatsApp en los que Koldo trata directamente con el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática la compra de diversos material sanitario, no solo tapabocas.